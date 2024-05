pCloud: basta abbonamenti, archiviazione a vita in super offerta

Sono già 20 milioni le persone che hanno scelto pCloud per gestire i loro dati in modo sicuro e privato, rendendoli accessibili da qualunque posizione e da qualsiasi dispositivo. Fallo anche tu, grazie alla super offerta proposta oggi dalla piattaforma sull’abbonamento a vita. Scegli la formula più adatta alle tue esigenze: la protezione garantita da una crittografia di alto livello e la memorizzazione dei file per 99 anni sono sempre incluse.

Cloud a vita: non ci penserai più, grazie all’offerta di pCloud

Diamo uno sguardo alla promozione in corso, partendo dai piani individuali. Ce ne sono tre: da 500 GB, 2 TB e 10 TB, a seconda del quantitativo di spazio di cui si ha bisogno. Nell’ultimo caso si arriva a uno sconto del 37%. Per saperne di più rimandiamo alla pagina dedicata.

In alternativa, per chi ha necessità di configurare fino a un massimo di cinque account, ci sono le formule Family da 2 TB e 10 TB. La gestione di ogni profilo è indipendente, così come l’archiviazione. Per entrambe le tipologie di sottoscrizione si può contare su un’offerta a -33%.

Le funzionalità incluse sono tante, accessibili attraverso applicazioni semplici da utilizzare, su computer, dispositivi mobile e browser. Tra queste, vale la pena citare la condivisione dei link per il download o la collaborazione su file e cartelle, l’importazione automatica da Dropbox, Facebook, OneDrive, Google Drive e Google Foto e il player video incorporato per lo streaming dei contenuti caricati.

Un altro buon motivo per scegliere pCloud è quello legato alla sicurezza della piattaforma. È gestita da una società con sede in Svizzera, che opera in modo conforme alla legge federale sulla protezione dei dati vigente nel paese, con pieno rispetto del GDPR europeo e di altre rigorose linee guida a proposito di privacy e informazioni. Ulteriori dettagli sono consultabili sul sito ufficiale.