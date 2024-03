pCloud: cloud storage con crittografia avanzata e accesso multi-dispositivo

Nel panorama dei servizi di archiviazione cloud, la sicurezza e la privacy dei dati sono diventati temi cruciali per gli utenti. pCloud offre una soluzione completa per l’archiviazione digitale con una piattaforma affidabile e un’esperienza utente intuitiva.

Fondata con l’obiettivo di offrire un’alternativa sicura per l’archiviazione cloud, pCloud si è affermata come una delle principali piattaforme di cloud storage in Europa.

Accessibilità multi-dispositivo

pCloud si distingue per la sua accessibilità multi-dispositivo. Questa caratteristica consente agli gli utenti di accedere ai propri file ovunque si trovino e da qualsiasi dispositivo, che sia un computer desktop, un tablet o uno smartphone.

Condivisione di file sicura

pCloud permette anche di condividere file in modo semplice e sicuro. La piattaforma consente di inviare e ricevere file di qualsiasi dimensione mantenendo i dati protetti dalla crittografia e dagli alti standard di sicurezza della piattaforma.

Sicurezza a tutti i livelli con pCloud Pass

Con la recente introduzione di pCloud Pass, la piattaforma offre anche un servizio di password manager totalmente crittografato che permette di memorizzare le password nel modo più sicuro possibile.

Facilità d’uso

Al di là della sicurezza, pCloud offre anche una piattaforma user-friendly. L’interfaccia intuitiva e semplice da utilizzare rende la gestione dei file un’esperienza pratica per gli utenti di ogni livello di competenza tecnica.

Sicurezza

Per garantire la sicurezza dei files archiviati, pCloud utilizza i certificati di sicurezza TLS/SSLapplicati quando l’informazione è trasferita dal dispositivo ai server pCloud. I files sono memorizzati su almeno tre server in un centro dati di massima sicurezza. In alternativa, è possibile sottoscrivere il piano pCloud Encryption per avere i più importanti files criptati.

