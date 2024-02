pCloud: cloud storage sicuro e innovativo ora con sconti fino al 37%

Il cloud storage per chi lavora o vive costantemente nel digitale è ormai una necessità. Ci sono tantissimi servizi sul mercato, ma fra tutti ti segnaliamo pCloud, dove sicurezza e caratteristiche innovative vanno di pari passo. Con pCloud, la protezione e l’archiviazione dei tuoi dati raggiunge nuovi standard grazie alla legislazione svizzera, e l’accesso ai tuoi file diventa più semplice e veloce, indipendentemente da dove ti trovi o dal dispositivo che usi. Ecco qualche dettaglio in più.

pCloud: funzionalità avanzate e tanto spazio per i tuoi file

Quando archivi i tuoi dati in un cloud, la sicurezza non può essere trascurata. pCloud, con la sua sede in Svizzera, si avvale di leggi sulla protezione dei dati tra le più rigorose al mondo. Questo significa che ogni file caricato su pCloud beneficia di una protezione di livello superiore, grazie a misure di sicurezza avanzate come la crittografia end-to-end. In un mondo dove le minacce informatiche sono all’ordine del giorno, sapere che i tuoi dati sono custoditi con standard così alti ti offre quella tranquillità che è difficile trovare altrove.

Oltre alla sicurezza pCloud ha una serie di funzioanlità aggiuntive che lo rendono un sistema ideale anche per esigenze professionali. Puoi accedere ai tuoi file importanti da qualsiasi dispositivo, in qualsiasi momento. pCloud rende questo possibile grazie alla sua piattaforma compatibile con multi-dispositivo. Che tu sia in viaggio, in ufficio o a casa, i tuoi dati sono sempre a portata di mano. La facilità d’uso è un altro punto di forza di pCloud: l’interfaccia intuitiva ti permette di gestire i tuoi file senza complicazioni, rendendo la condivisione un gioco da ragazzi. Dimentica i limiti di dimensione e le complicazioni: con pCloud, inviare e ricevere file di grandi dimensioni è più semplice che mai. O ancora pCloud Pass, per conservare con sicurezza le tue password e accedere ai siti web con un solo clic.

I costi? Si parte da 49,99 € per il piano annuale da 500 GB fino a 99,99 € per quello da 2TB. Invece, per un risparmio significativo ti consigliamo di prendere in considerazione l’abbonamento a vita. Su questa pagina trovi tutti i dettagli.

Insomma, se stai cercando una soluzione che protegga i tuoi dati, li renda facilmente accessibili e gestibili, e offra strumenti innovativi per migliorare la tua esperienza digitale, pCloud fa al caso tuo. Visita il sito e scegli il piano più adatto alle tue esigenze. Dai una svolta al tuo modo di archiviare i dati.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.