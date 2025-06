pCloud: con questa offerta non pagherai più il cloud in vita tua

Spazio online sicuro, accessibile ovunque e senza abbonamenti mensili: pCloud lancia un’offerta a vita che cambia le regole del gioco. Con un solo pagamento, hai fino a 10 TB di cloud storage per sempre, con tutte le funzionalità premium incluse. Niente costi ricorrenti, massima protezione dei dati e una flessibilità perfetta per ogni tipo di utilizzo, dal lavoro ai contenuti multimediali.

Cloud storage: sicurezza, efficienza e libertà

Il cloud storage non è solo uno spazio dove “parcheggiare” file: è uno strumento strategico che risponde alle esigenze di utenti privati, professionisti e aziende. Ecco perché un servizio come pCloud, che unisce sicurezza svizzera, prestazioni elevate e prezzi competitivi, rappresenta una soluzione ideale. Ma scopriamo alcuni dei vantaggi principali.

Con pCloud, i tuoi file sono protetti da crittografia AES a 256-bit, trasmissioni TLS/SSL, e custoditi in data center certificati. Le rigide leggi sulla privacy della Svizzera fanno da ulteriore garanzia. I dati possono essere ripristinati fino a 30 giorni prima e si possono recuperare versioni precedenti dei file.

Carica file di qualsiasi dimensione senza limiti di velocità, accedi anche offline e sincronizza automaticamente su tutti i dispositivi. Inoltre, grazie al backup automatico da dispositivi mobili e desktop, i tuoi contenuti saranno sempre aggiornati.

Condividi con link protetti da password, lavora su cartelle condivise e raccogli file da altri utenti con un semplice link. Perfetto per team di lavoro, creativi, agenzie e freelance. Con il lettore multimediale integrato, puoi guardare video e ascoltare musica in streaming direttamente dal tuo spazio cloud, senza necessità di scaricare nulla. Tutto ordinato e accessibile ovunque.

Perché affidarsi a un cloud storage?

Abbiamo visto i vantaggi. Ma perché dovresti effettivamente affidarti a un servizio come pCloud? In che modo può tornarti utile? Studenti e ricercatori, ad esempio, potrebbero utilizzarlo per conservare dispense, tesi, presentazioni e appunti in un unico spazio sicuro a cui accedere in qualsiasi momento e con la possibilità di condividerlo con chiunque.

Utile anche per professionisti, specialmente se lavorano da remoto, per gestire progetti, collaborare con i clienti e condividere materiale in sicurezza. Fotografi e content creator possono beneficiare del tanto spazio disponibile per effettuare backup automatici di foto e video a cui possono sempre accedervi anche offline. Per l’utente medio, invece, pCloud è una risorsa utilissima per salvare ricordi, documenti importanti e file personali in uno spazio accessibile da tutta la famiglia. Backup automatico del telefono incluso.

Offerta pCloud: con i piani a vita, paghi una volta e basta

Ecco i dettagli della promozione attiva:

Premium 500 GB a vita : 199 euro (invece di 299 euro)

: 199 euro (invece di 299 euro) Premium Plus 2 TB a vita : 399 euro (invece di 599 euro)

: 399 euro (invece di 599 euro) Ultra 10 TB a vita: 1190 euro (invece di 1890 euro)

Ogni piano include tutte le funzionalità elencate sopra, senza costi aggiuntivi o abbonamenti mensili, con 14 giorni di garanzia soddisfatti o rimborsati e pagamento criptato SSL a 256-bit. Scegli il tuo piano pCloud e attivalo subito!