pCloud è lo spazio cloud che paghi una sola volta, a prezzo scontato

Archiviare file online senza dover sostenere costi ricorrenti è possibile grazie ai piani “a vita” di pCloud. A differenza dei classici servizi cloud basati su canoni mensili o annuali, questa formula consente di acquistare uno spazio di archiviazione con un unico pagamento, mantenendolo attivo per sempre.

Una soluzione ideale per chi vuole mettere al sicuro documenti, foto, video e contenuti personali senza pensieri, affidandosi a un’infrastruttura ospitata in Svizzera, Paese noto per le sue rigide normative sulla tutela della privacy. In più ora tutti i piani di pCloud “lifetime” sono in sconto.

Tutti i vantaggi dei piani pCloud a vita

Le offerte attualmente disponibili permettono di scegliere tra diverse quantità di spazio, in base alle proprie esigenze. Il piano Premium da 500 GB è proposto a 199 euro, mentre chi necessita di maggiore capacità può optare per il Premium Plus da 2 TB a 399 euro oppure per la versione Ultra da 10 TB a 1.190 euro.

Si tratta di importi definitivi, senza costi aggiuntivi nascosti, con pagamenti protetti da crittografia SSL a 256 bit e una garanzia di rimborso valida 14 giorni.

Oltre allo spazio cloud, pCloud offre un elevato livello di sicurezza. I dati vengono conservati in data center certificati e protetti durante il trasferimento tramite protocollo TLS/SSL, mentre la crittografia AES a 256 bit assicura una protezione avanzata dei contenuti.

Gli utenti possono caricare file di qualsiasi dimensione, recuperare versioni precedenti o elementi eliminati fino a 30 giorni e condividere documenti o cartelle tramite link protetti da password.

Il servizio include anche funzioni multimediali, come la riproduzione diretta di musica e video dal cloud, backup automatico di smartphone e computer, sincronizzazione su più dispositivi e accesso offline con aggiornamento successivo. A completare l’offerta, è disponibile il backup da servizi di terze parti per trasferire facilmente i dati da altre piattaforme.

Uno spazio digitale flessibile, sicuro e senza scadenze: con pCloud scegli un archivio che resta tuo nel tempo, con un solo pagamento iniziale.