pCloud: ecco l'ultima offerta sul cloud storage più sicuro d'Europa

Il servizio di archiviazione cloud crittografata pCloud ha lanciato una nuova offerta che interessa tutti i piani, da quelli annuali a quelli a vita. Lo sconto più alto, riservato al piano a vita da 10TB, è pari a 700 euro.

Al di là dei prezzi concorrenziali, a rendere così speciale pCloud è la sua sede in Svizzera. Se a prima vista potrebbe sembrare un’informazione di secondo piano, in realtà è uno dei vantaggi più significativi offerti da questo servizio: dovete sapere infatti che il Paese elvetico ha una delle leggi più severe in materia di dati personali, e poiché pCloud ha sede in Svizzera è chiamato a rispettarla, a tutto vantaggio della privacy dei file e dei dati dei suoi utenti. Ecco perché è noto come il cloud storage più sicuro d’Europa.

L’ultima offerta di pCloud

Tornando all’offerta di inizio articolo, ecco la panoramica dei piani pCloud a prezzo scontato.

Piani annuali

500GB: 49,99 euro all’anno invece di 59,88 euro per il piano Premium (pagamento annuale)

2TB: 99,99 euro all’anno invece di 119,88 euro per il piano Premium Plus (pagamento annuale)

10TB: 199,99 euro all’anno invece di 239,88 euro per il piano Ultra (pagamento annuale)

Piani a vita

500GB: 199 euro invece di 299 euro per il piano Premium (pagamento unico)

2TB: 399 euro invece di 599 euro per il piano Premium Plus (pagamento unico)

10TB: 1.190 euro invece di 1.890 euro per il piano Ultra (pagamento unico)

Se si intende provare il servizio, il piano annuale da 500GB al prezzo scontato di 49,99 euro rappresenta la scelta ideale per rapporto qualità-prezzo. Il discorso cambia se invece si è alla ricerca di una soluzione sul lungo periodo: in questo caso la decisione più corretta è optare per un piano a vita. Tre le opzioni disponibili: 500GB, 2TB e 10TB. Maggiori sono i contenuti multimediali in proprio possesso, e più grande sarà la capacità di archiviazione necessaria.