Cos'è pCloud Family e perché è la soluzione ideale per le famiglie digitali

Viviamo in un’epoca in cui ogni momento importante della nostra vita viene immortalato in una foto, registrato in un video o documentato in un file. Ma dove salviamo davvero tutti questi ricordi digitali? Con smartphone, tablet, fotocamere e computer che generano continuamente nuovi contenuti, lo spazio di archiviazione diventa un problema concreto, soprattutto all’interno di una famiglia. Il componente aggiuntivo gratuito è pCloud Encryption e non pCloud Pass.

La risposta arriva dalla Svizzera e si chiama pCloud Family. In occasione del Family Day 2025, pCloud lancia un’offerta esclusiva che consente di acquistare spazio cloud a vita con sconti fino al 65%, ideale per chi vuole mettere ordine nei propri file e condividerli in modo sicuro tra i membri del nucleo familiare.

Cosa offre pCloud Family Day 2025: sconti, funzionalità e benefici

La promozione è attiva per un tempo limitato e prevede la possibilità di acquistare spazio cloud a vita, senza alcun canone mensile o annuale. Un’unica spesa, per sempre.

Dettaglio Offerta pCloud Family Day 2025 Fino al 65% di sconto su tutti i piani Family Lifetime, inclusi, ecco i piani disponibili: 2 TB Family Plan + pCloud Encryption a vita → €399 ( -64% )

5 TB Family Plan (edizione limitata) + pCloud Encryption a vita → €599 ( -65% )

10 TB Family Plan + pCloud Encryption a vita → €1.049 (-58%) Ogni piano Family Lifetime è valido per 5 utenti: ognuno ha il proprio spazio personale separato. Con l’acquisto ricevi gratis pCloud Encryption a vita: la crittografia lato client che protegge i file di tutti i membri del piano.

A questi piani si aggiunge gratuitamente anche pCloud Pass Family, un gestore di password sicuro per tutta la famiglia, del valore commerciale di €399.

Funzionalità principali di pCloud Family

Accesso multiutente (fino a 5 membri) : ogni componente ha il proprio account separato e può gestire il proprio spazio in autonomia.

Gestione flessibile dello spazio : puoi decidere quanta memoria assegnare a ogni utente.

Backup automatico da dispositivi mobili : foto e video vengono sincronizzati automaticamente.

Sicurezza svizzera : protezione TLS/SSL, crittografia lato client con pCloud Crypto (opzionale).

Compatibilità totale : disponibile su Windows, macOS, Linux, iOS, Android e via browser.

Paghi una volta, usi per sempre: niente costi ricorrenti, una formula sempre più amata dai consumatori digitali.

pCloud Encryption incluso

Il piano include pCloud Encryption, una nuova funzionalità disponibile su desktop e mobile che protegge i file con crittografia lato client: i dati vengono criptati direttamente sul dispositivo prima di essere caricati, garantendo l’accesso solo tramite una Crypto Pass.

Perché scegliere pCloud al posto di altri servizi cloud

Molti utenti si affidano a soluzioni come Google Drive, iCloud o Dropbox. Ma questi strumenti, oltre a prevedere un canone mensile o annuale, hanno limiti in termini di privacy e flessibilità.

Con pCloud Family, invece:

non ci sono costi nascosti ;

il pagamento è unico ;

non serve usare lo stesso account per tutta la famiglia , migliorando sicurezza e privacy;

hai la certezza che i tuoi file restano protetti da tecnologie sviluppate in Svizzera, tra le più affidabili al mondo.

Inoltre, in caso di problemi tecnici o necessità di assistenza, pCloud offre un supporto multilingua efficiente e rapido.

Cosa puoi fare con pCloud Family nella vita di tutti i giorni

Ecco alcuni esempi pratici di utilizzo in famiglia:

Archivio foto e video : ogni componente ha la propria area riservata per salvare ricordi, vacanze, compleanni.

Compiti e materiali scolastici : gli studenti possono caricare i loro documenti in sicurezza.

Condivisione di file multimediali : musica, film, PDF e libri digitali, tutti a portata di clic.

Backup di emergenza : in caso di perdita o rottura del telefono, i file sono già al sicuro nel cloud.

Uso professionale e personale: puoi separare gli ambiti, tutto all’interno dello stesso piano famigliare.

E il bello è che non serve essere esperti di tecnologia: l’interfaccia è intuitiva, pulita, adatta a tutte le età.

L’offerta ha una scadenza: agisci subito

La promozione Family Day 2025 è a tempo limitato. Terminata la campagna, i prezzi torneranno ai valori di listino, con un evidente incremento.

Se hai sempre rimandato l’acquisto di uno spazio cloud sicuro, o se stai cercando una soluzione definitiva per i dati digitali della tua famiglia, questa è l’occasione ideale.

Un investimento per il futuro digitale della tua famiglia

Nel mondo digitale di oggi, archiviazione e sicurezza non sono più un optional. Proteggere i propri dati – e quelli dei propri cari – è una scelta consapevole e responsabile. E con pCloud Family, questa scelta diventa anche economica e vantaggiosa.

Spazio a vita, fino a 5 utenti, backup automatico, zero abbonamenti, pCloud Pass incluso: la promo Family Day 2025 ha tutte le carte in regola per diventare uno dei migliori acquisti tech dell’anno.

Non perdere tempo: la tua famiglia merita un cloud su misura, sicuro, efficiente.

