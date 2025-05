pCloud: i tuoi dati viaggiano con te, per sempre, con i piani a vita in offerta

pCloud può darti uno spazio di archiviazione cloud sicuro e garantito per sempre, senza abbonamenti o costi ricorrenti. Hai l’opportunità infatti di approfittare di fantastiche offerte sui piani a vita, per una piattaforma usata da oltre 20 milioni di utenti e che è la scelta ideale se cerchi sicurezza, praticità e un rapporto qualità-prezzo eccezionale.

pCloud fa della sicurezza dei tuoi dati la sua priorità, grazie alle rigorose normative svizzere sulla protezione dei dati e alla crittografia TLS/SSL che mette al sicuro i tuoi file. I tuoi documenti più sensibili, come password e dati di carte di credito, rimarranno protetti anche da occhi indiscreti.

Potrai accedere ai tuoi file da qualsiasi dispositivo, ovunque ti trovi: basterà un clic infatti per sincronizzare i contenuti tra smartphone, tablet e computer e puoi perfino ascoltare la tua musica in streaming senza occupare spazio sul telefono o di lavorare offline con i tuoi documenti.

I file possono essere condivisi nel modo che preferisci: potrai inviare ad esempio file di grandi dimensioni a colleghi e amici anche se non dispongono di un account pCloud, con la possibilità di creare link condivisi per consentire ad altri di caricare file senza vedere il contenuto delle tue cartelle.

I piani a vita disponibili sono i seguenti: Premium ti offre 500 GB di spazio e 500 GB di traffico link condiviso a soli 199 euro invece di 299. Se hai bisogno di più spazio, ecco Premium Plus con 2 TB di spazio e 2 TB di traffico link condiviso a 399 euro invece di 599. Per una soluzione a zero compromessi, puoi scegliere il piano Ultra, con 10 TB di spazio a 1190 euro invece di 1890.

In ogni caso, scegliendo pCloud hai la tranquillità di uno spazio cloud sicuro, pratico e a portata di mano e dispositivo. Con un solo e unico investimento avrai spazio cloud e sicurezza per tutta la vita.