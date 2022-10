pCloud lancia il nuovo password manager ultra-sicuro

pCloud, azienda leader nel settore del cloud storage, ha lanciato un nuovo servizio: pCloud Pass. Si tratta di un password manager il cui obiettivo è aiutare l’utente nel conservare le proprie credenziali, garantendo al tempo stesso un accesso sicuro e istantaneo su tutti i dispositivi.

Vantaggi e funzionalità di pCloud Pass

pCloud Pass è un password manager che vanta ultra-sicurezza, grazie a un forte sistema di crittografia. A differenza dei servizi tradizionali che conservano le credenziali sotto forma di testo, pCloud utilizza una crittografia di livello militare per memorizzare i dati nel modo più sicuro possibile. Tra i suoi vantaggi principali, inoltre, è utile sottolineare l’accesso sicuro per qualsiasi dispositivo.

Con pCloud Pass non dovrai più digitare alcuna password o fare copia e incolla da file esterni: potrai infatti accedere a qualsiasi sito web e compilare i moduli in modo sicuro e rapido in un solo clic. La funziona è disponibile per tutti i dispositivi, browser e sistemi operativi. Hai bisogno di creare nuove password complesse e sicure? Puoi utilizzare il generatore integrato. Semplicissimo da utilizzare, permette di creare chiavi di accesso univoche per ognuno dei tuoi account.

Sono inoltre disponibili alcune funzionalità aggiuntive:

compilazione automatica per accedere a tutti i tuoi siti web o applicazioni in pochi secondi

per accedere a tutti i tuoi siti web o applicazioni in pochi secondi salva in modo automatico password o dettagli delle carte di credito

recupero account attraverso parole di recupero e conferma e-mail se non ricordi la tua master password

attraverso parole di recupero e conferma e-mail se non ricordi la tua master password blocco biometrico (FaceID o impronte digitali)

(FaceID o impronte digitali) tasto “cerca” per trovare tutti i file all’interno dell’account

blocco automatico se il password manager è inattivo per un periodo di tempo (impostato da te)

Piani e prezzi di pCloud Pass

pCloud Pass è disponibile in tre differenti piani, che includono tutte le funzionalità del password manager: pCloud Pass Free, gratuito ma limitato a un solo dispositivo, pCloud Pass Premium (che include, invece, dispositivi illimitati) a 29 euro all’anno e pCloud Pass Premium Lifetime. Quest’ultimo, a differenza dell’abbonamento annuale, è disponibile con un pagamento unico di 149 euro. Si tratta infatti di un piano a vita: una volta acquistato, sarà tuo per sempre e non dovrai più effettuare alcun pagamento ricorrente.

Tutte le informazioni su piani, funzionalità e vantaggi inclusi, visita la pagina ufficiale di pCloud Pass a questo link.

