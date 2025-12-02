pCloud Lifetime: la soluzione definitiva per archiviare i tuoi file

Se sei alla ricerca di un cloud affidabile che non richieda abbonamenti mensili, pCloud è una delle proposte più solide del settore. Da oltre dieci anni e con più di 22 milioni di utenti, la piattaforma punta su un modello chiaro: un pagamento unico che dà accesso a vita allo spazio acquistato. I piani disponibili partono da 199 € per 500 GB, 399 € per 2 TB e arrivano al piano Ultra da 10 TB a 1190 €, tutti senza spese nascoste o rinnovi automatici.

Privacy svizzera e crittografia avanzata

Per chi vuole proteggere documenti personali, foto, video o materiali di lavoro, pCloud applica le stringentissime leggi svizzere sulla privacy. I dati vengono custoditi in data center certificati e protetti con TLS/SSL e crittografia AES 256-bit, lo standard utilizzato in ambito militare. La piattaforma consente inoltre di caricare file di qualsiasi dimensione, recuperare versioni precedenti e ripristinare documenti fino a 30 giorni.

Backup automatici, streaming e collaborazione

Se il tuo obiettivo è centralizzare file e contenuti senza complicazioni, pCloud mette a disposizione strumenti intuitivi: backup della galleria foto dello smartphone, salvataggi del desktop, accesso offline, sincronizzazione continua e gestione dei file su tutti i dispositivi. Per chi lavora in team, ci sono cartelle condivise, link protetti da password e richieste di upload. Il lettore musicale e video integrato consente inoltre di accedere alla propria libreria multimediale senza app aggiuntive.

Una soluzione anche per famiglie e upgrade futuri

Se vuoi condividere lo spazio con altri, il piano pCloud Family permette fino a cinque utenti con gestione centralizzata e nessun costo aggiuntivo. In qualsiasi momento è possibile effettuare un upgrade e passare a un piano Lifetime superiore mantenendo la formula a pagamento unico. Tutti i pacchetti includono una garanzia soddisfatti o rimborsati di 14 giorni e pagamenti criptati con SSL 256-bit. Per conoscere l’offerta completa di pCloud clicca qui.