pCloud, mai visto un cloud così economico: fino all'85% di sconto

Il “Venerdì Nero” delle offerte è finalmente arrivato. Tra sconti da capogiro e occasioni, anche pCloud fa la sua parte proponendo una promozione a tempo limitato davvero imperdibile: uno sconto fino all’85% su tutti i suoi piani lifetime. Un prezzo così non si era mai visto prima, perciò se siete alla ricerca di un eccellente cloud storage a vita, senza abbonamento e ricco di vantaggi e funzionalità, è il momento giusto per acquistarlo.

Perché hai bisogno di pCloud nella tua vita

Nato nel 2013 da un giovane team con sede in Svizzera, pCloud è una delle piattaforme leader del settore del cloud storage che non solo eguaglia i nomi più noti del panorama ma li supera in termini di vantaggi, funzionalità e sicurezza. Per questo motivo in questi nove anni di attività è stato scelto da numerose aziende, tra cui Twitter, Nike, Instagram e Snapchat.

“User-friendly” è la parola d’ordine: il team di pCloud auspica all’integrazione del proprio servizio con il maggior numero di dispositivi possibili, perciò ogni file caricato sul cloud sarà sincronizzato istantaneamente tra tutti i dispositivi collegati all’account, in modo tale che l’utente abbia i propri dati disponibili in qualsiasi momento. Molto più comodo ed efficiente rispetto a una chiavetta USB oppure un hard disk esterno.

Ciò permette una gestione dei file assoluta e completa di funzionalità aggiuntive, come la ricerca tramite nome oppure filtrata per tipologia. Inoltre, pCloud mette a disposizione una comoda opzione che permette, in caso di modifiche a un contenuto, di ripristinarne una versione precedente, selezionando quella desiderata da una timeline della durata di 30 giorni massimo. Se i file visualizzati sono audio oppure video, puoi anche visualizzarli direttamente dal cloud attraverso un comodo media player integrato: quasi come una piattaforma straming portatile e privata.

Utilissime le molteplici opzioni di condivisione, che rendono pCloud un servizio a tutto tondo perfetto anche per chi lavora o studia. Tramite applicazione o interfaccia web è possibile condividere file con chiunque, che si trattino di utenti iscritti al servizio o meno. Esistono quattro metodi:

Cartella condivisa , per collaborare con il tuo team e altri utenti iscritti

, per collaborare con il tuo team e altri utenti iscritti Link condivisi , per condividere rapidamente file di grandi dimensioni con amici e famigliari, anche se non dispongono di un account

, per condividere rapidamente file di grandi dimensioni con amici e famigliari, anche se non dispongono di un account Richieste file : basta inviarne una e i destinatari saranno in grado di caricare file al tuo account senza ottenere direttamente l’accesso

: basta inviarne una e i destinatari saranno in grado di caricare file al tuo account senza ottenere direttamente l’accesso Link diretti. La cartella pubblica è una funzione speciale che consente di creare link diretti a file oppure altre cartelle: pCloud può essere così utilizzato come servizio hosting per creare siti web HTML statici, incorporare immagini o semplicemente condividere file

Infine, c’è il fattore sicurezza: pCloud ne ha fatto uno dei suoi punti focali. La piattaforma utilizza infatti i certificati TLS/SSL, applicati quando il file è trasferito dal dispositivo ai tre server utilizzati da pCloud, che si trovano in un centro dati di massima sicurezza. Ogni dato è inoltre protetto da crittografia 256-bit AES.

Quanto costa pCloud?

Oltre alle numerose funzionalità, l’aspetto più interessante di pCloud è sicuramente il prezzo che fa riferimento a un acquisto una tantum – senza, perciò, necessità di abbonamento. Grazie all’ottima promozione in occasione del Black Friday, a cui puoi accedere cliccando questo link, i costi si riducono dell’85% rispetto a quelli di listino: soltanto 139 euro (anziché 570) per il piano da 500 GB, 279 euro per il piano da 2 TB (anziché 1.150) e 890 euro invece di 6.000 per 10 TB di spazio cloud. La promozione scadrà a breve: assicurati il tuo spazio cloud storage personale senza costi aggiuntivi per sempre.

