pCloud, molto più di un backup: media player integrato senza limiti

L’adozione di uno spazio cloud per proteggere i file più preziosi è un’abitudine, per fortuna, sempre più diffusa.

Con le attuali minacce informatiche, inclusi i temibili ransomware, ricorrere a questo tipo di servizio è, senza ombra di dubbio, un ottimo modo per evitare guai. Detto ciò, non tutti i provider offrono lo stesso tipo di servizio.

Lato sicurezza, per esempio, è bene capire quali sono le precauzioni utilizzate onde evitare intromissioni esterne. Anche se questo aspetto è, senza ombra di dubbio, di primaria importanza, non vanno dimenticati anche altre caratteristiche legate a tale tecnologia.

In questo contesto, un provider come pCloud offre il massimo sotto tutti i punti di vista.

Con pCloud i tuoi file al sicuro e un media player integrato

Per proteggere i backup dei file più preziosi, pCloud è di certo una delle migliori scelte possibili.

Stiamo parlando dell’applicazione di soluzioni come piena protezione TLS/SSL abbinata a crittografia 256-bit AES per tutti i file presenti sul cloud. Gli stessi, per evitare ogni rischio di perdita, sono disponibili in 5 copie su server differenti.

A rendere pCloud unico nel suo settore, sono però altri aspetti. Il media player integrato, per esempio, permette di eseguire streaming audio/video in un ambiente sicuro, con la possibilità di gestire playlist. Il tutto avviene in un contesto dove non vi sono limiti di velocità.

La possibilità di effettuare backup di altri servizi come:

Dropbox

Facebook

OneDrive

Google Drive

Google Foto

Permette di ottenere copie di riserva di file con una semplicità disarmante.

Infine, va considerato che pCloud offre sottoscrizioni una tantum, ideali sotto il punto di vista economico (e non solo). Ciò significa che, una volta acquistato uno spazio sui server di questo provider, questi saranno proprietà dell’utente per sempre, senza ulteriori costi.

Attualmente il piano Piano Personalizzato 10 TB può usufruire di uno sconto dell’80% rispetto al prezzo di listino.

Ciò significa che è possibile ottenere per sempre questo spazio cloud protetto risparmiando ben 4.810 euro!

