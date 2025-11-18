pCloud, offerta Black Friday imperdibile: bundle a vita fino al 62% di sconto

pCloud lancia una promo unica per il Black Friday: sconti fino al 62% sull’archiviazione cloud a vita, oppure su un bundle 3 in 1 in edizione limitata che include Encryption e Pass Premium. Ecco tutti i dettagli dell’offerta.

Tutti i pacchetti Black Friday disponibili

Partiamo dal bundle 3 in 1. Al suo interno include spazio cloud da 5 TB a vita, Encryption a vita e Pass Premium a vita, al prezzo di 599 euro con uno sconto del 62%. pCloud Pass permette di salvare password illimitate, compilare automaticamente moduli di accesso e condividere credenziali in modo sicuro. Encryption, invece, ti permette di proteggere ulteriormente i tuoi file con crittografia lato client.

Per chi preferisce optare per il solo cloud storage a vita, pCloud propone tre piani Lifetime a prezzi da non perdere: Premium da 1 TB è disponibile a 199 euro invece di 435 euro (-54%), Premium Plus da 2 TB a 279 euro anziché 599 (-53%) e Ultra 10 TB a 799 euro invece di 1890, con il 58% di sconto.

Ogni piano pCloud include sincronizzazione immediata, backup automatico dai propri dispositivi e dai principali servizi online e opzioni di condivisione. Ogni file è protetto da crittografia TLS/SSL e misure avanzate con sicurezza svizzera che offre un livello di affidabilità elevatissimo.

La piattaforma offre un player audio-video integrato, una sezione Foto dedicata e strumenti di editing immediato. Con pCloud puoi accedere ai tuoi contenuti multimediali ovunque e anche offline. Trattandosi di servizi a vita, il pagamento è unico e senza abbonamento, criptato con SSL a 256 bit. Hai inoltre accesso a 14 giorni di garanzia soddisfatti o rimborsati. Non perdere la promozione Black Friday di pCloud.