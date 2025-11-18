 pCloud, offerta Black Friday imperdibile: bundle a vita fino al 62% di sconto
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

pCloud, offerta Black Friday imperdibile: bundle a vita fino al 62% di sconto

pCloud lancia una promozione Black Friday con sconti fino al 62% sui piani a vita: cloud, password manager e crittografia avanzata.
pCloud, offerta Black Friday imperdibile: bundle a vita fino al 62% di sconto
Informatica Cloud & Hosting
pCloud lancia una promozione Black Friday con sconti fino al 62% sui piani a vita: cloud, password manager e crittografia avanzata.

pCloud lancia una promo unica per il Black Friday: sconti fino al 62% sull’archiviazione cloud a vita, oppure su un bundle 3 in 1 in edizione limitata che include Encryption e Pass Premium. Ecco tutti i dettagli dell’offerta.

Approfitta subito degli sconti pCloud

Tutti i pacchetti Black Friday disponibili

Partiamo dal bundle 3 in 1. Al suo interno include spazio cloud da 5 TB a vita, Encryption a vita e Pass Premium a vita, al prezzo di 599 euro con uno sconto del 62%. pCloud Pass permette di salvare password illimitate, compilare automaticamente moduli di accesso e condividere credenziali in modo sicuro. Encryption, invece, ti permette di proteggere ulteriormente i tuoi file con crittografia lato client.

Per chi preferisce optare per il solo cloud storage a vita, pCloud propone tre piani Lifetime a prezzi da non perdere: Premium da 1 TB è disponibile a 199 euro invece di 435 euro (-54%), Premium Plus da 2 TB a 279 euro anziché 599 (-53%) e Ultra 10 TB a 799 euro invece di 1890, con il 58% di sconto.

Scopri l’offerta pCloud del Black Friday

Ogni piano pCloud include sincronizzazione immediata, backup automatico dai propri dispositivi e dai principali servizi online e opzioni di condivisione. Ogni file è protetto da crittografia TLS/SSL e misure avanzate con sicurezza svizzera che offre un livello di affidabilità elevatissimo.

La piattaforma offre un player audio-video integrato, una sezione Foto dedicata e strumenti di editing immediato. Con pCloud puoi accedere ai tuoi contenuti multimediali ovunque e anche offline. Trattandosi di servizi a vita, il pagamento è unico e senza abbonamento, criptato con SSL a 256 bit. Hai inoltre accesso a 14 giorni di garanzia soddisfatti o rimborsati. Non perdere la promozione Black Friday di pCloud.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 18 nov 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Attacco DDoS della botnet Aisuru a Microsoft Azure

Attacco DDoS della botnet Aisuru a Microsoft Azure
DMA: indagini su Amazon Web Services e Microsoft Azure

DMA: indagini su Amazon Web Services e Microsoft Azure
Internxt: suite completa di privacy con sconto del 90% per il Black Friday

Internxt: suite completa di privacy con sconto del 90% per il Black Friday
Hostinger inizia il vero Black Friday: hosting WordPress professionale a 1,95 euro al mese

Hostinger inizia il vero Black Friday: hosting WordPress professionale a 1,95 euro al mese
Attacco DDoS della botnet Aisuru a Microsoft Azure

Attacco DDoS della botnet Aisuru a Microsoft Azure
DMA: indagini su Amazon Web Services e Microsoft Azure

DMA: indagini su Amazon Web Services e Microsoft Azure
Internxt: suite completa di privacy con sconto del 90% per il Black Friday

Internxt: suite completa di privacy con sconto del 90% per il Black Friday
Hostinger inizia il vero Black Friday: hosting WordPress professionale a 1,95 euro al mese

Hostinger inizia il vero Black Friday: hosting WordPress professionale a 1,95 euro al mese
Eleonora Busi
Pubblicato il
18 nov 2025
Link copiato negli appunti