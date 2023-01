pCloud Pass: come importare le password dal browser

Negli ultimi anni sono numerosi gli strumenti realizzati per aiutare le persone a ricordare le proprie password. Tra i primi a implementare questa opportunità c’è Google Chrome, che ha incluso – tra le altre cose – anche la comodissima funzione dell’autofill. Tuttavia questo metodo si è rivelato nel tempo piuttosto fragile in termini di sicurezza: basterebbe una violazione del nostro account per “regalare” a un malintenzionato tutti i nostri dati personali, password incluse.

Per questo motivo hanno iniziato a diffondersi sempre più i password manager, delle vere e proprie “casseforti” virtuali crittografate in cui è possibile conservare al sicuro qualsiasi password o dato sensibile importante. Tra le novità più interessanti degli ultimi mesi c’è pCloud Pass, il gestore realizzato dalla nota azienda cloud storage pCloud: a differenza dei manager tradizionali, che conservano le credenziali sotto forma di testo, il sistema utilizzato dalla piattaforma applica crittografia di livello militare per memorizzare tutto nel modo più sicuro possibile.

pCloud Pass offre sia un piano gratuito, che include tutte le caratteristiche del servizio ma consente l’accesso a un solo dispositivo attivo per volta, che un abbonamento annuale con dispositivi illimitati al prezzo di 29 euro all’anno. C’è anche un piano Premium a vita, il più conveniente: a 149 euro (invece di 595) una tantum, l’utente ottiene l’accesso illimitato e per sempre al servizio, senza pagamenti ricorrenti.

Come importare le password dal browser a pCloud Pass

Hai già archiviato tutte le tue password nel browser e non hai la pazienza, né il tempo per memorizzarle nuovamente una a una nel tuo nuovo password manager? pCloud ha pensato anche a questo: ecco come trasferire e importare tutte le tue credenziali dal browser a pCloud Pass. Si tratta di un processo facile da seguire e soprattutto rapido: basta avere un file .csv.

Apri pCloud Pass

Seleziona “Aggiungi” e successivamente “Importa da”

Scegli il servizio da cui vuoi importare le password

Carica il file .csv

Seleziona le password che desideri importare e confermare

È inoltre possibile selezionare un vecchio password manager (se già ne avevi uno) da cui trasferire i dati. In quel caso, le istruzioni saranno riportare a schermo poiché differiscono da gestore a gestore. Se invece non sei in possesso di un file .csv, crearne uno è semplicissimo: per Chrome, ad esempio, basta digitare chrome://settings/passwords nella barra degli indirizzi, fare clic sui tre pallini e selezionare “Esportazione delle password”.

Tutti i vantaggi inclusi in pCloud Pass

pCloud Pass, come già anticipato, è un servizio realizzato dal team di pCloud – già peraltro noto per essere tra i più apprezzati cloud storage. Grazie a pCloud Pass non dovrai più digitare password lunghe e complicate e nemmeno incollarle da file vulnerabili o blocchetti conservati nel cassetto della scrivania. Ti basterà accedere a un qualsiasi sito web, compilare i moduli (username e password) e salvare le tue credenziali in modo sicuro nel tuo vault, a cui potrai accedere tramite una “master password” creata da te.

Naturalmente pCloud Pass funziona con qualsiasi sito web: dallo SPID alla posta elettronica, fino ai siti web di e-commerce e perfino il registro elettronico. In più, il servizio è disponibile per tutti i dispositivi, browser e sistemi operativi, svelando un’interessante flessibilità. Tra le diverse funzionalità, segnaliamo: la compilazione automatica delle credenziali, il salvataggio automatico, recupero account, generatore di password complesse, blocco biometrico, tasto “cerca”, blocco automatico se inattivo, condivisione sicura delle password e – appunto – importazione da altri servizi o browser.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.