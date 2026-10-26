 pCloud Pass ora costa meno: -50% per il password manager
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pCloud Pass ora costa meno: -50% per il password manager

La promo di Halloween è l'occasione giusta per attivare pCloud Pass, il password manager multi-piattaforma senza abbonamento. Lo sconto è del 50%.
pCloud Pass ora costa meno: -50% per il password manager
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La promo di Halloween è l'occasione giusta per attivare pCloud Pass, il password manager multi-piattaforma senza abbonamento. Lo sconto è del 50%.
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La promozione di Halloween è l’occasione giusta per accedere a pCloud Pass, il password manager sicuro e multi-piattaforma di pCloud. Il servizio è utilizzabile “a vita”, con un pagamento una tantum e senza alcun abbonamento con costi ricorrenti.

L’offerta in corso garantisce uno sconto del 50% rispetto al prezzo standard. Il risparmio è ottenibile sia con il piano Premium, che ora costa 119 euro, sia con quello Family, dal costo di 199 euro (per 5 account indipendenti).

Per sfruttare subito la promo flash di Halloween è sufficiente visitare il sito ufficiale di pCloud, accessibile tramite il box qui di sotto. Lo sconto è valido solo per un breve periodo di tempo.

Accedi qui all’offerta di pCloud

pcloud pass premium

Il password manager da scegliere oggi è pCloud Pass

pCloud Pass include diverse funzionalità per garantire agli utenti una gestione completa delle password, ma anche delle credenziali delle carte di pagamento e delle note personali che si desidera proteggere con la crittografia.

Il password manager è multipiattaforma e include la possibilità di salvare un numero illimitato di password oltre all’autoinserimento dei dati e alla condivisione sicura. C’è anche il generatore di password complesse e sicure, che elimina il rischio di utilizzare chiavi d’accesso semplici o ripetute.

Da segnalare anche la possibilità di impostare un blocco biometrico, per poter mettere al sicuro i propri dati e accedere all’elenco delle chiavi d’accesso con l’impronta digitale oppure con la scansione del volto.

La promozione di Halloween, come detto, offre uno sconto del 50% che taglia il prezzo fino a:

  • 119 euro per la versione Premium
  • 199 euro per la versione Family (che garantisce l’accesso a 5 account differenti)

Per sfruttare l’offerta e ottenere lo sconto del 50% sul costo del servizio basta seguire il link qui di sotto, completando poi una breve procedura di attivazione online.

Accedi qui all’offerta di pCloud

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 26 ott 2026

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Davide Raia
Pubblicato il
26 ott 2026
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