pCloud Pass ora costa meno: -50% per il password manager

La promozione di Halloween è l’occasione giusta per accedere a pCloud Pass, il password manager sicuro e multi-piattaforma di pCloud. Il servizio è utilizzabile “a vita”, con un pagamento una tantum e senza alcun abbonamento con costi ricorrenti.

L’offerta in corso garantisce uno sconto del 50% rispetto al prezzo standard. Il risparmio è ottenibile sia con il piano Premium, che ora costa 119 euro, sia con quello Family, dal costo di 199 euro (per 5 account indipendenti).

Per sfruttare subito la promo flash di Halloween è sufficiente visitare il sito ufficiale di pCloud, accessibile tramite il box qui di sotto. Lo sconto è valido solo per un breve periodo di tempo.

Il password manager da scegliere oggi è pCloud Pass

pCloud Pass include diverse funzionalità per garantire agli utenti una gestione completa delle password, ma anche delle credenziali delle carte di pagamento e delle note personali che si desidera proteggere con la crittografia.

Il password manager è multi–piattaforma e include la possibilità di salvare un numero illimitato di password oltre all’autoinserimento dei dati e alla condivisione sicura. C’è anche il generatore di password complesse e sicure, che elimina il rischio di utilizzare chiavi d’accesso semplici o ripetute.

Da segnalare anche la possibilità di impostare un blocco biometrico, per poter mettere al sicuro i propri dati e accedere all’elenco delle chiavi d’accesso con l’impronta digitale oppure con la scansione del volto.

La promozione di Halloween, come detto, offre uno sconto del 50% che taglia il prezzo fino a:

119 euro per la versione Premium

per la versione 199 euro per la versione Family (che garantisce l’accesso a 5 account differenti)

Per sfruttare l’offerta e ottenere lo sconto del 50% sul costo del servizio basta seguire il link qui di sotto, completando poi una breve procedura di attivazione online.