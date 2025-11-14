pCloud: piani Lifetime con sconti fino al 40%

Il cloud sta diventando sempre più centrale nella gestione dei dati personali e professionali. pCloud offre una soluzione che elimina gli abbonamenti ricorrenti e offre spazio di archiviazione permanente a costi definiti permettendo di risparmiare nel medio-lungo termine. Con pCloud smetti di preoccuparti degli abbonamenti ottieni accesso a tutte le funzioni Premium: upload illimitati, versioning, backup automatizzati, sincronizzazione multi-dispositivo e strumenti avanzati di condivisione.

Pagamento unico, garanzia e trasparenza

La struttura dei piani Lifetime è costruita per utenti che cercano stabilità economica. Il piano Premium 500 GB viene ora proposto a 199 euro, contro i 299 euro di listino. La versione Premium Plus 2 TB scende a 399 euro (anziché 599), mentre il piano Ultra 10 TB — pensato per chi lavora con file pesanti e archivi estesi — si attesta a 1.190 euro rispetto ai 1.890 euro standard. I prezzi sono finali: niente rincari, niente rinnovi, nessuna voce nascosta.

Il pagamento è unico, con cifratura SSL a 256 bit, e include una garanzia di rimborso di 14 giorni, un’eccezione nel settore del cloud storage. Ogni piano integra anche il traffico per link condivisi: 500 GB per Premium, 2 TB per Premium Plus e 2 TB per Ultra, mantenendo un rapporto qualità/prezzo che punta a sottrarre terreno ai modelli in abbonamento.

Upgrade quando vuoi, senza penalizzazioni

Un elemento che caratterizza l’offerta è la possibilità di passare a un piano superiore pagando soltanto la differenza. Una flessibilità rara per i piani Lifetime, pensata per utenti in crescita — dai fotografi che ampliano gli archivi ai team che accumulano volumi importanti di asset digitali.

L’investimento iniziale diventa così modulabile nel tempo, un vantaggio concreto per chi prevede un aumento progressivo delle esigenze di archiviazione. L’offerta Lifetime si posiziona quindi come alternativa concreta per chi vuole semplificare i costi digitali e avere uno spazio stabile nel tempo.

Per conoscere l’offerta completa di pCloud clicca qui.