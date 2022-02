pCloud: piano a vita di 2 TB in offerta a 350 euro

pCloud è una società con sede in Svizzera, nata nel 2013 con l’ambizione di fare la differenza in un settore altamente concorrenziale.

L’obiettivo è quello di fornire una soluzione completa e intuitiva di cloud storage per singoli utenti e per il mondo del business. Il loro approccio incorpora l’aspetto tecnico, ma tiene sempre conto delle necessità dell’utente finale. Altri servizi cloud hanno la pecca di essere troppo tecnici e di non essere sufficientemente user-friendly, oppure non forniscono tutto ciò che gli utenti cercano in uno spazio cloud.

Il team di fondatori ha messo insieme capacità avanzate diverse nel campo dell’IT, ma non disdegnando una continua espansione. Con lo scopo di realizzare una soluzione di archiviazione cloud che risponda perfettamente alle esigenze dei singoli utenti e delle aziende.

Già 14 milioni di utenti utilizzano i servizi clouding e non solo di pCloud, un numero che potrebbe aumentare con la nuova promozione in corso. Che praticamente ti offre due profili diversi addirittura “a vita“. Scopriamo di più.

Offerta a vita pCloud

Ecco le due promozioni di cui parlavamo prima.

Premium 500 GB

Premium 500 GB, anziché €500 pagherai €175, PAGAMENTO UNICO

Il meglio per la condivisione di grandi file su basi regolari:

500 GB Spazio

500 GB Traffico link condiviso

Quota equa

Branding del link condiviso

30 giorni cronologia cestino

sconto di -64%

Premium Plus 2 TB

anziché €980 pagherai €350, PAGAMENTO UNICO, OTTIENI PREMIUM PLUS

Il meglio per utenti che scambiano regolarmente file molto grandi. Ecco alcuni vantaggi:

2 TB Spazio

2 TB Traffico link condiviso

Quota equa

Branding del link condiviso

30 giorni cronologia cestino

pCloud profili disponibili

Oltre ai due presentati, la società offre anche:

pCloud for Family: Condividi il tuo spazio con fino a quattro membri della famiglia. pCloud Business: Organizza la tua squadra e collabora a tutti i progetti di business.

Vantaggi del servizio

Ecco, in generale, cosa offre pCloud.

Collaborazione

Condividi link e Richieste file

Invita gli utenti nelle cartelle condivisie

Ottieni dettagliate statistiche per i tuoi link

Esegui il branding dei tuoi link condivisi

Sicurezza

Protezione TLS/SSL

Crittografia 256-bit AES per tutti i file

5 copie di file su server differenti

Opzione per un grado extra di crittografia

Accesso e Sincronizzazione

Caricamento Automatico del rullino fotografico

Estensione HDD attraverso pCloud Drive

Accesso selettivo offline

Sincronizzazione automatica attraverso molteplici dispositivi

Media e Usabilità

Video Player incorporato

Streaming video

Audio player incorporato con playlist

Dimensione e velocità dei file illimitata

Gestione File

Versioni File

Recupero dati

Caricamento Remoto

Anteprima documento online

Ricarica l’account

Backup from

Dropbox

Facebook

OneDrive

Google Drive

Google Photos

Scopri di più del mondo pCloud da questo link.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.