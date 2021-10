pCloud Premium: 49,99 euro/anno per 500 GB di spazio

Gli utenti possono scegliere diversi servizi di cloud storage, ma nessuno offre tutte le funzionalità di pCloud. Grazie alla promozione in corso è possibile sottoscrivere l'abbonamento al piano Premium 500 GB, pagando 49,99 euro/anno. Chi necessità di più spazio può scegliere il piano Premium Plus 2 TB a 99,99 euro/anno.

pCloud Premium 500 GB: sconto del 17%

pCloud permette di conservare i file personali sul cloud e di effettuare la sincronizzazione automatica per avere sempre accesso alle ultime versioni. L'utente può eventualmente scegliere file e cartelle specifici. I file presenti nel pCloud Drive (disco virtuale) non occupano spazio sul disco fisico. È disponibile anche il caricamento automatico del rullino fotografico.

Gli utenti possono accedere alle vecchie versioni dei file (fino a 30 giorni), visualizzare le anteprime dei documenti, condividere link, invitare gli utenti alle cartelle condivise, effettuare il backup da Facebook, Dropbox, Google Drive, Google Foto e OneDrive. Il servizio supporta inoltre lo streaming video e la riproduzione audio/video tramite player integrato.

La sicurezza viene garantita dalla crittografia AES a 256 bit, dai protocolli SSL/TLS e dalla ridondanza dei file (5 copie create su server differenti). L'abbonamento al piano Premium 500 GB è disponibile al costo di 49,99 euro/anno, invece di 59,88 euro/anno (sconto del 17%). Si può ottenere lo stesso risparmio per l'abbonamento al piano Premium Plus 2 TB. A titolo di confronto i piani Standard 200 GB e Premium 2 TB di Google One costano 2,99 euro/mese e 9,99 euro/mese, rispettivamente.