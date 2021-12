pCloud Premium: 500 GB a vita senza abbonamento

Dove conservare tutte le foto e i video delle festività natalizie? La software house svizzera offre la soluzione migliore sul mercato. Grazie alla promozione attualmente in corso, gli utenti possono ottenere uno sconto del 65% per 500 GB di spazio a vita con pCloud Premium, pagando solo al momento della sottoscrizione. Il servizio è uno dei più sicuri in assoluto, come dimostra il risultato della recente Crypto Challenge.

pCloud Premium: 175 euro per 500 GB

La principale differenza tra pCloud e altri servizi di cloud storage è rappresentata dal tipo di pagamento. Non è previsto un abbonamento ricorrente (mensile o annuale), ma l'utente deve pagare solo una volta per ottenere fino a 2 TB di spazio. Ovviamente ci sono tutte le funzionalità più utili, come la sincronizzazione automatica di file e cartelle, il caricamento automatico del rullino fotografico, il disco virtuale pCloud Drive e l'accesso selettivo offline.

Non mancano le opzioni di collaborazione, tra cui la condivisione dei file e la richiesta dei link. È possibile accedere alle versioni precedenti dei file (fino a 30 giorni prima), visualizzare l'anteprima dei documenti, riprodurre audio e video in streaming con i player integrati, effettuare il backup da Facebook, Dropbox, Google Drive, Google Foto e OneDrive.

I file sono protetti dalla crittografia AES a 256 bit, dai protocolli SSL/TLS e dalla ridondanza dei file (5 copie create su server differenti). È possibile ottenere una sicurezza maggiore con il servizio extra pCloud Crypto (crittografia lato client). Durante un recente challenge, nessun partecipante ha scoperto la chiave crittografica.

Il costo del piano Premium 500 GB è 175 euro (sconto del 65%). Chi vuole più spazio può acquistare il piano Premium da 2 TB a 350 euro (sconto del 64%). Infine c'è il piano Famiglia da 2 TB (5 utenti) a 400 euro (sconto del 71%).