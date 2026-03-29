 pCloud, promo limitatissima: piani cloud Family fino al 68% di sconto
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pCloud, promo limitatissima: piani cloud Family fino al 68% di sconto

Condividi lo spazio cloud a vita con la tua famiglia: la nuova promo pasquale di pCloud offre piani senza abbonamento da 449 euro, con un omaggio.
pCloud, promo limitatissima: piani cloud Family fino al 68% di sconto
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Condividi lo spazio cloud a vita con la tua famiglia: la nuova promo pasquale di pCloud offre piani senza abbonamento da 449 euro, con un omaggio.

pCloud lancia una nuova offerta in occasione delle festività pasquali: fino al 68% di sconto sui propri spazi di archiviazione cloud a vita. La piattaforma offre diverse opportunità di risparmio, specialmente per famiglie e piccoli gruppi. In più, con ogni piano in promozione, ricevi l’accesso a pCloud Pass Family (il password manager premium della compagnia) gratuitamente.

Ottieni fino al 68% di sconto sul cloud a vita

Fino a 10 TB di spazio cloud senza abbonamento

Tutti i piani al momento in promozione sono lifetime: ciò significa che, pagando una sola volta, potrai utilizzare il servizio per sempre, senza dover sostenere abbonamenti mensili o annuali. Questi i tre piani pCloud in offerta:

  • Family 2 TB (+ pCloud Pass Family gratis) a 449 euro invece di 1.289 euro;
  • Family 5 TB (+ pCloud Pass Family gratis) a 599 euro invece di 1.868 euro;
  • Family 10 TB (+ pCloud Pass Family gratis) a 1.099 euro invece di 2.648 euro.

Con il piano Family, puoi condividere lo spazio cloud tra un numero massimo di cinque persone, ognuno con il proprio account e accesso premium completo alla piattaforma. Tra le funzionalità di pCloud segnaliamo la sincronizzazione simultanea tra tutti i dispositivi (puoi accedere ai tuoi file ovunque ti trovi, da qualsiasi device), backup anche da servizi esterni (come Dropbox, Google Drive, Facebook, Google Foto e OneDrive), opzioni di condivisione, player audio e video, un editor fotografico integrato.

Acquista ora pCloud Family prima che la promo finisca

Inoltre, l’infrastruttura pCloud utilizza protocolli di protezione avanzati come TLS/SSL per la trasmissione dei dati tra dispositivo e server e crittografia avanzata. Oltre allo spazio di archiviazione, l’offerta include gratuitamente il gestore password pCloud Pass Family. Ogni membro della famiglia dispone di un proprio account, con accesso premium e sincronizzazione su più dispositivi, per salvare e gestire le proprie credenziali in modo sicuro.

Non perdere la promozione pasquale pCloud: portati a casa un piano cloud a vita da condividere con la famiglia, a partire da 449 euro una tantum. Ricevi, in omaggio, anche pCloud Pass Family. L’offerta include 14 giorni di garanzia soddisfatti o rimborsati.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 29 mar 2026

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Eleonora Busi
Pubblicato il
29 mar 2026
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