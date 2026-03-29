pCloud, promo limitatissima: piani cloud Family fino al 68% di sconto

pCloud lancia una nuova offerta in occasione delle festività pasquali: fino al 68% di sconto sui propri spazi di archiviazione cloud a vita. La piattaforma offre diverse opportunità di risparmio, specialmente per famiglie e piccoli gruppi. In più, con ogni piano in promozione, ricevi l’accesso a pCloud Pass Family (il password manager premium della compagnia) gratuitamente.

Fino a 10 TB di spazio cloud senza abbonamento

Tutti i piani al momento in promozione sono lifetime: ciò significa che, pagando una sola volta, potrai utilizzare il servizio per sempre, senza dover sostenere abbonamenti mensili o annuali. Questi i tre piani pCloud in offerta:

Family 2 TB (+ pCloud Pass Family gratis) a 449 euro invece di 1.289 euro;

invece di 1.289 euro; Family 5 TB (+ pCloud Pass Family gratis) a 599 euro invece di 1.868 euro;

invece di 1.868 euro; Family 10 TB (+ pCloud Pass Family gratis) a 1.099 euro invece di 2.648 euro.

Con il piano Family, puoi condividere lo spazio cloud tra un numero massimo di cinque persone, ognuno con il proprio account e accesso premium completo alla piattaforma. Tra le funzionalità di pCloud segnaliamo la sincronizzazione simultanea tra tutti i dispositivi (puoi accedere ai tuoi file ovunque ti trovi, da qualsiasi device), backup anche da servizi esterni (come Dropbox, Google Drive, Facebook, Google Foto e OneDrive), opzioni di condivisione, player audio e video, un editor fotografico integrato.

Inoltre, l’infrastruttura pCloud utilizza protocolli di protezione avanzati come TLS/SSL per la trasmissione dei dati tra dispositivo e server e crittografia avanzata. Oltre allo spazio di archiviazione, l’offerta include gratuitamente il gestore password pCloud Pass Family. Ogni membro della famiglia dispone di un proprio account, con accesso premium e sincronizzazione su più dispositivi, per salvare e gestire le proprie credenziali in modo sicuro.

Non perdere la promozione pasquale pCloud: portati a casa un piano cloud a vita da condividere con la famiglia, a partire da 449 euro una tantum. Ricevi, in omaggio, anche pCloud Pass Family. L’offerta include 14 giorni di garanzia soddisfatti o rimborsati.