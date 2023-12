pCloud: risparmia fino a 700€ sul cloud a vita

Per festeggiare i suoi 10 anni di attività, pCloud propone forti sconti sugli abbonamenti al proprio servizio: da 500 GB a 10 TB di cloud storage, sempre a disposizione per qualsiasi esigenza. Scegli tra le diverse formule proposte e risparmia fino a 700 euro sulla spesa finale.

Le offerte di pCloud per i suoi 10 anni

Le sottoscrizioni alla piattaforma sono di due tipi. La prima è quella che prevede una modalità con rinnovo annuale e prezzi da soli 49,99 euro se si sceglie il piano Premium da 500 GB, per l’occasione in sconto del 17% (invece di 59,88 euro).

La seconda è invece quella con abbonamento a vita. In questo caso, ai piani Premium (500 GB) e Premium Plus (2 TB), si affianca il nuovo Custom Plan da 10 TB. Per tutte le informazioni e i dettagli rimandiamo alla pagina dedicata.

L’opzione più avanzata è proposta a 1.190 euro invece di 1.890 euro, dunque con un risparmio di 700 euro equivalente a uno sconto del 37%. Scegliendola, non si dovrà mai più pensare a rinnovi o scadenze: un solo pagamento per sempre.

Tutti i piani includono funzionalità per la collaborazione come la condivisione dei link e delle cartelle, la sicurezza con la protezione TLS/SSL, la crittografia 256-bit AES e i backup su server differenti, la sincronizzazione automatica, un lettore video e audio incorporato con supporto allo streaming, senza dimenticare l’integrazione con servizi di terze parti come Dropbox, Facebook, OneDrive, Google Drive e Google Foto.

Non è tutto: chi ha esigenze particolari può trovare offerte e soluzioni ad hoc con le formule Family e Business di pCloud. Per saperne di più rimandiamo alla pagina dedicata. Il pagamento può essere effettuato con PlayPal o carte di credito.

