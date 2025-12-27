 pCloud sconta il cloud a vita: fino a 700$ di risparmio
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

pCloud sconta il cloud a vita: fino a 700$ di risparmio

pCloud offre cloud storage Lifetime con pagamento unico, sicurezza svizzera, zero costi nascosti e strumenti avanzati per backup, collaborazione e gestione file su tutti i dispositivi.
pCloud sconta il cloud a vita: fino a 700$ di risparmio
Informatica Cloud & Hosting
pCloud offre cloud storage Lifetime con pagamento unico, sicurezza svizzera, zero costi nascosti e strumenti avanzati per backup, collaborazione e gestione file su tutti i dispositivi.

Se stai cercando la soluzione per il cloud storage, pCloud propone una soluzione alternativa ai canoni ricorrenti e rinnovi automatici: spazio online a vita con pagamento unico e sconti significativi sui piani Premium. L’offerta Lifetime di pCloud consente infatti di ottenere fino a 10 TB di archiviazione senza abbonamenti ricorrenti, con prezzi ridotti rispetto al listino e una gestione dei dati improntata a sicurezza, controllo e trasparenza.

Scopri l’offerta di pCloud

A differenza dei classici abbonamenti mensili o annuali, pCloud permette di acquistare spazio cloud una volta sola, mantenendolo per sempre. I piani Lifetime disponibili coprono esigenze diverse:

  • Premium 500 GB a 199 USD (invece di 299 USD)

  • Premium Plus 2 TB a 399 USD (invece di 599 USD)

  • Ultra 10 TB a 1190 USD (invece di 1890 USD)

Tutti i prezzi sono finali e non prevedono costi aggiuntivi di configurazione o spese nascoste. Inoltre, è sempre possibile effettuare l’upgrade a un piano Lifetime superiore in un secondo momento.

Sicurezza svizzera e controllo totale dei file

La protezione dei dati è uno dei pilastri di pCloud. I file sono conservati in data center certificati e regolati dalle rigide leggi sulla privacy svizzere, con crittografia AES a 256 bit e protezione TLS/SSL. A questo si aggiungono strumenti avanzati di gestione: versioning dei file, recupero fino a 30 giorni e caricamenti senza limiti di dimensione o velocità.

Collaborazione, media e backup senza attriti

pCloud è pensato anche per il lavoro collaborativo e la gestione multimediale. I file possono essere condivisi tramite link protetti da password, cartelle condivise o richieste di upload. Musica e video sono accessibili in streaming grazie ai player integrati, mentre backup e sincronizzazione funzionano su desktop e mobile, anche in modalità offline. Il servizio supporta inoltre il trasferimento e il backup di dati da piattaforme di terze parti, semplificando la migrazione verso il cloud. Per conoscere l’offerta completa di pCloud clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 27 dic 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

IONOS Website Builder: il primo passo per un nuovo progetto per il 2026

IONOS Website Builder: il primo passo per un nuovo progetto per il 2026
pCloud, spazio online sicuro con sconti sui piani annuali e Lifetime

pCloud, spazio online sicuro con sconti sui piani annuali e Lifetime
Hostinger: piani di hosting scontati fino al 75% per partire online

Hostinger: piani di hosting scontati fino al 75% per partire online
Archivia e proteggi foto, video e documenti con pCloud: sconti fino al 60%

Archivia e proteggi foto, video e documenti con pCloud: sconti fino al 60%
IONOS Website Builder: il primo passo per un nuovo progetto per il 2026

IONOS Website Builder: il primo passo per un nuovo progetto per il 2026
pCloud, spazio online sicuro con sconti sui piani annuali e Lifetime

pCloud, spazio online sicuro con sconti sui piani annuali e Lifetime
Hostinger: piani di hosting scontati fino al 75% per partire online

Hostinger: piani di hosting scontati fino al 75% per partire online
Archivia e proteggi foto, video e documenti con pCloud: sconti fino al 60%

Archivia e proteggi foto, video e documenti con pCloud: sconti fino al 60%
Lucrezia Cerbara
Pubblicato il
27 dic 2025
Link copiato negli appunti