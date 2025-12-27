pCloud sconta il cloud a vita: fino a 700$ di risparmio

Se stai cercando la soluzione per il cloud storage, pCloud propone una soluzione alternativa ai canoni ricorrenti e rinnovi automatici: spazio online a vita con pagamento unico e sconti significativi sui piani Premium. L’offerta Lifetime di pCloud consente infatti di ottenere fino a 10 TB di archiviazione senza abbonamenti ricorrenti, con prezzi ridotti rispetto al listino e una gestione dei dati improntata a sicurezza, controllo e trasparenza.

A differenza dei classici abbonamenti mensili o annuali, pCloud permette di acquistare spazio cloud una volta sola, mantenendolo per sempre. I piani Lifetime disponibili coprono esigenze diverse:

Premium 500 GB a 199 USD (invece di 299 USD)

Premium Plus 2 TB a 399 USD (invece di 599 USD)

Ultra 10 TB a 1190 USD (invece di 1890 USD)

Tutti i prezzi sono finali e non prevedono costi aggiuntivi di configurazione o spese nascoste. Inoltre, è sempre possibile effettuare l’upgrade a un piano Lifetime superiore in un secondo momento.

Sicurezza svizzera e controllo totale dei file

La protezione dei dati è uno dei pilastri di pCloud. I file sono conservati in data center certificati e regolati dalle rigide leggi sulla privacy svizzere, con crittografia AES a 256 bit e protezione TLS/SSL. A questo si aggiungono strumenti avanzati di gestione: versioning dei file, recupero fino a 30 giorni e caricamenti senza limiti di dimensione o velocità.

Collaborazione, media e backup senza attriti

pCloud è pensato anche per il lavoro collaborativo e la gestione multimediale. I file possono essere condivisi tramite link protetti da password, cartelle condivise o richieste di upload. Musica e video sono accessibili in streaming grazie ai player integrati, mentre backup e sincronizzazione funzionano su desktop e mobile, anche in modalità offline. Il servizio supporta inoltre il trasferimento e il backup di dati da piattaforme di terze parti, semplificando la migrazione verso il cloud. Per conoscere l’offerta completa di pCloud clicca qui.