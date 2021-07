pCloud: sconto 75% per la vittoria dell'Italia

Per festeggiare la vittoria della Nazionale di calcio agli Europei 2020, la software house svizzera ha deciso di offrire uno sconto imperdibile. Gli utenti possono sottoscrivere un abbonamento a vita al servizio pCloud, risparmiando il 75% sul prezzo standard. È necessario cliccare su questo link per attivare la promozione.

pCloud: sconto 75% per festeggiare la vittoria

pCloud si distingue dalla concorrenza per la sua particolare offerta. Invece di una cifra mensile o annuale è sufficiente pagare solo al momento della sottoscrizione dell'abbonamento, quindi un unico pagamento per accedere al servizio di cloud storage a vita. La software house propone spesso sconti, ma quello del 75% è sicuramente imperdibile.

Gli utenti possono scegliere il piano Premium con 500 GB di spazio o il piano Premium Plus con 2 TB di spazio. Le funzionalità sono le stesse: condivisione link, file e cartelle, accesso selettivo offline, caricamento automatico del rullino fotografico, sincronizzazione automatica tra dispositivi, cronologia delle versioni dei file, player audio/video integrato con streaming, backup da Facebook, Instagram, Dropbox, Google Drive e OneDrive.

pCloud garantisce la massima sicurezza tramite crittografia AES a 256 bit, protezione TSL/SSL e cinque copie dei file su server differenti. I prezzi dell'abbonamento a vita sono 122,5 euro (invece di 480 euro) per il piano Premium e 245 euro (invece di 980 euro) per il piano Premium Plus. Il pagamento può essere effettuato tramite carta di credito, PayPal o Bitcoin. Eventualmente è possibile usufruire della garanzia soddisfatti o rimborsati entro 10 giorni.