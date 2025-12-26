 pCloud, spazio online sicuro con sconti sui piani annuali e Lifetime
pCloud offre cloud storage sicuro con piani Lifetime a pagamento unico: fino a 10 TB, crittografia avanzata, condivisione semplice e accesso ai file ovunque.
Se stai cercando una soluzione di archiviazione cloud affidabile, sicura e senza abbonamenti ricorrenti, pCloudrappresenta una delle opzioni più consolidate sul mercato. Attualmente pCloud propone prezzi scontati su più formule di abbonamento, inclusi i piani annuali e Lifetime. I piani a pagamento unico permettono di eliminare i costi ricorrenti, offrendo allo stesso tempo elevati standard di sicurezza, semplicità d’uso e controllo completo dei propri dati.

Scopri l’offerta di pCloud

Piani Lifetime: un pagamento, spazio per sempre

L’offerta pCloud si distingue per i piani a vita con pagamento unico, senza abbonamenti mensili o annuali. Il piano Premium 500 GB è disponibile a 199 USD invece di 299 USD e include 500 GB di spazio e traffico per link condivisi. Il piano Premium Plus 2 TB costa 399 USD invece di 599 USD, con 2 TB di spazio e traffico condiviso equivalente. Per esigenze più avanzate, il piano Ultra 10 TB è proposto a 1.190 USD invece di 1.890 USD, con 10 TB di spazio e 2 TB di traffico per link condivisi. I prezzi sono finali, senza costi nascosti, e includono 14 giorni di garanzia soddisfatti o rimborsati.

Sicurezza e privacy di livello elevato

pCloud archivia i dati in data center sicuri e certificati, nel rispetto delle rigide leggi sulla privacy svizzere. La protezione è garantita da crittografia AES a 256 bit e connessioni TLS/SSL, assicurando un elevato livello di sicurezza durante il trasferimento e la conservazione dei file. Un approccio pensato per utenti privati, professionisti e team che trattano dati sensibili.

Gestione file, collaborazione e media

La piattaforma consente di caricare file di qualsiasi dimensione senza limiti di velocità, recuperare versioni precedenti e ripristinare dati fino a 30 giorni. La condivisione è flessibile grazie a link protetti da password, cartelle condivise e richieste di file. pCloud integra inoltre un lettore musicale e video, permettendo lo streaming diretto dei contenuti multimediali senza doverli scaricare localmente.

Accesso continuo e backup intelligenti

I file sono accessibili da qualsiasi dispositivo, con sincronizzazione automatica, modalità offline e backup di terze parti per trasferire dati da altri servizi cloud in modo semplice e affidabile. È disponibile anche il piano pCloud Family, che consente di condividere lo spazio con fino a cinque utenti, riducendo ulteriormente i costi per famiglie o piccoli gruppi. Per conoscere l’offerta completa di pCloud clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 26 dic 2025

Lucrezia Cerbara
26 dic 2025
