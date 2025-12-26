pCloud, spazio online sicuro con sconti sui piani annuali e Lifetime

Piani Lifetime: un pagamento, spazio per sempre

L’offerta pCloud si distingue per i piani a vita con pagamento unico, senza abbonamenti mensili o annuali. Il piano Premium 500 GB è disponibile a 199 USD invece di 299 USD e include 500 GB di spazio e traffico per link condivisi. Il piano Premium Plus 2 TB costa 399 USD invece di 599 USD, con 2 TB di spazio e traffico condiviso equivalente. Per esigenze più avanzate, il piano Ultra 10 TB è proposto a 1.190 USD invece di 1.890 USD, con 10 TB di spazio e 2 TB di traffico per link condivisi. I prezzi sono finali, senza costi nascosti, e includono 14 giorni di garanzia soddisfatti o rimborsati.

Sicurezza e privacy di livello elevato

pCloud archivia i dati in data center sicuri e certificati, nel rispetto delle rigide leggi sulla privacy svizzere. La protezione è garantita da crittografia AES a 256 bit e connessioni TLS/SSL, assicurando un elevato livello di sicurezza durante il trasferimento e la conservazione dei file. Un approccio pensato per utenti privati, professionisti e team che trattano dati sensibili.

Gestione file, collaborazione e media

La piattaforma consente di caricare file di qualsiasi dimensione senza limiti di velocità, recuperare versioni precedenti e ripristinare dati fino a 30 giorni. La condivisione è flessibile grazie a link protetti da password, cartelle condivise e richieste di file. pCloud integra inoltre un lettore musicale e video, permettendo lo streaming diretto dei contenuti multimediali senza doverli scaricare localmente.

Accesso continuo e backup intelligenti

I file sono accessibili da qualsiasi dispositivo, con sincronizzazione automatica, modalità offline e backup di terze parti per trasferire dati da altri servizi cloud in modo semplice e affidabile. È disponibile anche il piano pCloud Family, che consente di condividere lo spazio con fino a cinque utenti, riducendo ulteriormente i costi per famiglie o piccoli gruppi. Per conoscere l’offerta completa di pCloud clicca qui.