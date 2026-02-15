Con pCloud hai lo spazio che vuoi e lo paghi una volta per sempre

Cerchi una soluzione cloud che ti permetta di accedere ai tuoi file da qualsiasi dispositivo, ma senza dover per forza pagare un abbonamento ricorrente? Probabilmente hai già dato un’occhiata in giro sul web e non hai trovato molto, se non alcune soluzioni gratuite che però mettono a disposizioni davvero pochi giga. La vera svolta esiste e si chiama pCloud, anche se sembra impossibile. Tu scegli lo spazio e paghi una volta per sempre.

Grazie a questo servizio non sarai più schiavo di un abbonamento! Tu scegli la quantità di giga necessari per il tuo nuovo archivio online, paghi e ce l’hai per sempre. Tra l’altro non gli manca proprio nulla. La sua applicazione multi-device è perfetta per accedere da qualsiasi dispositivo ai contenuti caricati nel cloud. Inoltre, hai tantissime funzionalità molto interessanti incluse come ad esempio il lettore multimediale per musica e video integrato.

Inoltre, grazie al caricamento automatico del rullino non devi più preoccuparti dei tuoi video e delle tue foto. Scatti, salvi e immediatamente finiscono nel tuo nuovo cloud firmato pCloud. E non devi nemmeno più ricordarti di pagarlo perché è tuo per sempre, pagato una sola volta. Niente male vero? Se hai ancora qualche dubbio non preoccuparti. Con questo servizio hai 14 giorni di garanzia soddisfatti o rimborsati.

Tutti i piani a vita di pCloud

Vediamo quindi tutti i piani a vita disponibili con pCloud e che puoi tu stesso acquistare pagandoli una volta per sempre, scegliendo in base alle tue esigenze. Sono esattamente tre e differiscono solo per lo spazio che offrono sia di archiviazione che di traffico link condiviso:

Premium 500 GB a vita: 199 euro una tantum, anziché 299 euro; 500 GB di spazio; 500 GB di traffico link condiviso.



Premium Plus 2 TB a vita: 399 euro una tantum, anziché 599 euro; 2 TB di spazio; 2 TB di traffico link condiviso.



Ultra 10 TB a vita: 1190 euro, anziché 1890 euro; 10 TB di spazio; 2 TB di traffico link condiviso.



Ogni piano include un sistema di protezione dei canali TLS/SSL e la crittografia AES a 256 bit per una sicurezza di grado militare. Inoltre, potrai caricare file di qualsiasi dimensione senza limitazioni di velocità di trasferimento. E se ti sei sbagliato puoi ripristinare versioni precedenti dei tuoi file e recuperare i tuoi dati fino a 30 giorni fa.