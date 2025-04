pCloud A Vita in forte Sconto: basta al cloud in abbonamento

Un’offerta incredibilmente vantaggiosa ti sta aspettando online se sei alla ricerca di uno spazio di archiviazione ampio, sicuro e conveniente. Infatti, pCloud ha messo a disposizione i suoi Piani A Vita con sconti pazzeschi, per ottenere il tuo cloud senza abbonamento. Scegli lo spazio che ti serve e paga una sola volta per sempre!

Hai tre soluzioni disponibili che oggi costano molto meno rispetto al solito. Scegli il pacchetto che fa al caso tuo, quello su misura per te che è in grado di soddisfare le tue esigenze di archiviazione che sia per lavoro, intrattenimento, ricordi o tanto altro ancora.

Premium 500GB a vita con soli 199 euro, invece di 299 euro: include 500GB di spazio e 500GB di traffico link condiviso;

a vita con soli 199 euro, invece di 299 euro: include 500GB di spazio e 500GB di traffico link condiviso; Premium Plus 2TB a vita con soli 399 euro, invece di 599 euro: include 2TB di spazio e 2TB di traffico link condiviso;

a vita con soli 399 euro, invece di 599 euro: include 2TB di spazio e 2TB di traffico link condiviso; Ultra 10TB a vita con soli 1190 euro, invece di 1890 euro: include 10TB di spazio e 2TB di traffico link condiviso.

Tutti i piani godono della garanzia soddisfatti o rimborsati. Il pagamento viene criptato con grado di sicurezza a 256-bit SSL.

pCloud a vita: il cloud che include tutto

Con pCloud Piano A Vita hai uno spazio cloud che include tutto il necessario per te e per le tue esigenze di archiviazione. Scegli lo spazio che ti serve e paga una sola volta per sempre! Ogni piano varia solo per la quantità di spazio a disposizione e di traffico link condiviso incluso. Infatti, questo servizio, indipendentemente dalla quantità di giga che tu acquisti, include:

protezione costante dei tuoi file con rigide leggi sulla privacy svizzere e data center sicuri e certificati che assicurano anche una protezione TLS/SSL e la crittografia 256-bit AES;

dei tuoi file con rigide leggi sulla privacy svizzere e data center sicuri e certificati che assicurano anche una protezione TLS/SSL e la crittografia 256-bit AES; zero perdita dei file con un sistema di caricamento file di qualsiasi dimensione, senza limitazioni di velocità, ripristino versioni precedenti e recupero fino a 30 giorni dall’eliminazione;

con un sistema di caricamento file di qualsiasi dimensione, senza limitazioni di velocità, ripristino versioni precedenti e recupero fino a 30 giorni dall’eliminazione; collaborazione efficace con un sistema di condivisione file tramite link protetti da password, cartelle condivise e condivisioni personalizzate;

con un sistema di condivisione file tramite link protetti da password, cartelle condivise e condivisioni personalizzate; stream video e musica tramite il lettore musicale e video integrato;

video e musica tramite il lettore musicale e video integrato; app multi-device per accedere ai tuoi file ovunque e in qualsiasi momento;

per accedere ai tuoi file ovunque e in qualsiasi momento; backup senza sforzo da e a altri sistemi di cloud.