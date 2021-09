Sconti Back to School: PDFelement al 50% per studenti e docenti

Sei uno studente e hai bisogno di un tool che ti permetta di organizzare al meglio i tuoi progetti scolastici e gli appunti presi in classe? PDFelement potrebbe diventare il tuo alleato perfetto. Questo software tutto-in-uno non è soltanto un lettore di file PDF, ma molto di più: fra i suoi punti di forza la possibilità di condividere e pianificare lezioni, liste e tabelle, creare presentazioni, e digitalizzare immagini e libri di testo cartacei. Grazie agli sconti Back To School, questo interessante tool è in sconto del 50% per tutti gli studenti e i docenti, sia nella versione per Windows che Mac.

PDFelement: una risorsa per studenti ed insegnanti

Come anticipato, sono diverse le funzioni che contraddistinguono PDFelement. Grazie a questo software, studenti ed insegnanti possono dare vita alla propria “classe virtuale” modificando, aggiungendo ed aggiornando informazioni, liste, tabelle e qualsiasi altra informazione utile all'organizzazione delle lezioni. Devi presentare una ricerca o un compito importante? PDFelement fa anche questo: crea la tua presentazione allegando con semplicità link e testo, convertendo immagini e fonti mantenendo inalterata la qualità. Grazie all'interfaccia intuitiva, annotare, compilare ed organizzare i propri documenti diventa ancora più semplice. E se possiedi un dispositivo mobile con sistema operativo iOS, puoi completare il lavoro anche quando ti trovi fuori casa. Punto di forza di questo pratico tool, infine, è la possibilità di convertire i propri supporti cartacei (immagini e pagine di libri, ma anche appunti) in file digitali da conservare o condividere.

Tutti i piani di abbonamento a PDFelement sono in offerta con uno sconto del 50%, dedicato esclusivamente a studenti (regolarmente verificati) e a docenti. L'offerta si applica sia a sistemi operativi Windows che Mac ed è valida per le seguenti licenze: yearly (annuale, con rinnovo ogni 12 mesi) al prezzo di 64,5 dollari, perpetual (pagamento una-tantum, per sempre) al prezzo di 79,5 dollari e in combo con l'applicazione per iOS a 94,5 dollari per la versione annuale e 119,5 dollari per la perpetual.