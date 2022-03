Pechino Express 2022 in streaming con una VPN

La nona edizione di Pechino Express inizierà giovedì 10 marzo. Le dieci coppie attraverseranno il Medio Oriente e toccheranno quattro stati (Turchia, Uzbekistan, Giordania ed Emirati Arabi), seguendo la “rotta del sultani”. Per seguire le puntate del reality show è necessario un abbonamento a Sky. La soluzione più economica è lo streaming con NOW, ma la visione potrebbe essere bloccata all’estero, in particolare al di fuori dell’Unione europea. Occorre quindi una VPN, come CyberGhost, una delle migliori e più economiche sul mercato. Attualmente l’abbonamento per tre anni costa solo 1,99 euro/mese.

Pechino Express 2022 con CyberGhost

Nella sezione dedicata all’assistenza è scritto che la portabilità transfrontaliera del servizio NOW è disponibile per i clienti con pass attivi e stabilmente residenti in Italia. Quindi è possibile vedere in streaming i programmi preferiti quando l’utente si trova in uno dei paesi dell’Unione europea, in Islanda, Norvegia e Liechtenstein. Non vengono specificate restrizioni per il tipo di contenuti (ad esempio l’assenza dei diritti di trasmissione all’estero), quindi teoricamente la visione di Pechino Express 2022 non dovrebbe essere bloccata.

In ogni caso sarà possibile ovviare all’eventuale blocco geografico con CyberGhost. È sufficiente scegliere un server posizionato in Italia (sono 178 al momento) per avere un indirizzo IP italiano e accedere liberamente allo streaming di NOW. Ovviamente è necessario l’abbonamento al pass Intrattenimento.

CyberGhost è compatibile con Windows, macOS, Linux, Android, iOS, smart TV, Amazon Fire TV, Android TV, Apple TV, smart TV, router, Xbox, PlayStation e browser (Chrome e Firefox) tramite estensione. Un singolo abbonamento può essere utilizzato per sette dispositivi in contemporanea.

Grazie alla promozione in corso è possibile sottoscrivere l’abbonamento per tre anni a 1,99 euro/mese (sconto dell’83%). Il pagamento può essere effettuato con carta di credito, PayPal, Amazon Pay e Bitcoin. Eventualmente è possibile usufruire della garanzia soddisfatti o rimborsati entro 45 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.