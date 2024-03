Pechino Express 2024: come vedere la seconda puntata in streaming

L’emozionante viaggio di Pechino Express 2024 prosegue lungo la Rotta del Dragone, portando gli spettatori in un’avventura indimenticabile attraverso paesaggi mozzafiato e sfide avvincenti, per raggiungere il traguardo finale: lo Sri Lanka. Questa sera, giovedì 14 marzo, alle 21.15 su Sky Uno andrà in onda la seconda puntata di Pechino Express, condotto da Costantino Della Gherardesca e Gianluca “Fru” Colucci: le coppie di viaggiatori si preparano ad affrontare una tappa epica lunga 180 chilometri nel suggestivo Vietnam.

Come guardare la seconda puntata di Pechino Express in streaming? Grazie alla promozione Sky TV + Netflix: con l’offerta Intrattenimento Plus potrai accedere a tutte le serie, gli show, i documentari e i film di Sky e Netflix senza interruzioni. E con Sky Go, potrai vedere i programmi Sky fin da subito: compreso Pechino Express. Il prezzo parte da soli 19,90 euro al mese per i primi 18 mesi.

Riassunto della seconda puntata di Pechino Express

Dopo il periodo promozionale, l’abbonamento si convertirà automaticamente al profilo Sky Open con listino prezzi vigente, salvo disdetta entro 30 giorni dalla scadenza o rinnovo delle condizioni dell’abbonamento Sky Smart, a cui la promozione è rivolta.

Dopo aver lasciato Tam Coc alla fine della prima puntata ed essersi spostati fino a Lang Son, le squadre di Pechino Express ripartiranno nella seconda puntata dal nord del Vietnam per dirigersi verso Cao Bang – nell’estremo nord del Paese, a pochi passi dal confine con la Cina. Diverse le tappe intermedie: Dong Dang, Hung Viet e Phúc Sen, tanto per citarne alcune.

Se non vuoi perderti un solo istante della nuova stagione di Pechino Express 2024 e guardare le puntate in live streaming, oppure on-demand quando vuoi, la soluzione è la promozione Intrattenimento Plus di Sky TV + Netflix: ottieni i contenuti di entrambe le piattaforme, personalizzando la tua offerta con i pacchetti e i servizi che più di piacciono.

Il prezzo parte da soli 19,90 euro al mese per i primi 18 mesi. E con Sky Go guardi i programmi Sky fin da subito, in streaming e ovunque tu sia: perfetto per la seconda puntata di Pechino Express in onda questa sera alle 21.15 su Sky Uno.