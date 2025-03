Pechino Express 2025 al via: come vederlo in streaming dall'estero

Ci siamo: oggi, giovedì 6 marzo a partire dalle 21:15 prenderà il via Pechino Express 2025, nuova stagione del popolare show che, anche quest’anno, viene condotto da Costantino della Gherardesca con Fru nel ruolo di inviato speciale.

Pechino Express 2025 viene trasmesso in prima serata su Sky Uno ma è visibile anche in diretta streaming su NOW. Basta attivare il Pass Entertainment, disponibile a partire da 6,99 euro al mese, per accedere a tutto l’intrattenimento di Sky e, quindi, anche alla nuova edizione dello show.

Per chi si trova all’estero è possibile guardare Pechino Express 2025 in streaming. Anche in questo caso bisogna fare affidamento a NOW, accessibile anche da fuori Italia sfruttando la portabilità transfrontaliera (valida in Ue). In alcuni Paesi, è necessario utilizzare una VPN e selezionare un server italiano per poter collegarsi a NOW e usare il proprio account con il Pass attivo.

La VPN da usare, in questo momento, è PrivateVPN. Si tratta di un ottimo servizio VPN, senza limiti di banda, che costa appena 2,08 euro al mese, scegliendo il piano di 36 mesi (12 mesi + 24 mesi extra per un risparmio dell’85%) e 30 giorni di tempo per esercitare la garanzia di rimborso.

L’offerta è attivabile tramite il sito ufficiale di PrivateVPN.

Pechino Express 2025 è in streaming su NOW

Le opzioni da considerare per guardare Pechino Express 2025 su NOW sono tre:

Pass Entertainment : 8,99 euro al mese oppure 6,99 euro al mese per 12 mesi di permanenza minima

: 8,99 euro al mese oppure 6,99 euro al mese per 12 mesi di permanenza minima Pass Entertainment + Pass Cinema : 11,99 euro al mese oppure 9,99 euro al mese per 12 mesi di permanenza minima

: 11,99 euro al mese oppure 9,99 euro al mese per 12 mesi di permanenza minima Pass Entertainment + Pass Cinema + Opzione Premium: 14,99 euro al mese oppure 11,99 euro al mese per 12 mesi di permanenza minima

Il Pass Entertainment consente l’accesso ai contenuti di intrattenimento della programmazione Sky mentre il Pass Cinema permette l’accesso ai contenuti Sky Cinema. L’opzione Premium aggiunge 2 visioni in contemporanea ed elimina la pubblicità dai contenuti disponibili on demand (non dai canali Sky visibili tramite i Pass NOW).

Per accedere a NOW dall’estero può essere necessaria una VPN come PrivateVPN che costa appena 2,08 euro al mese.

Pechino Express 2025: i partecipanti

Ecco le coppie che parteciperanno a Pechino Express 2025:

Gli Estetici : Giulio Berruti e Nicolò Maltese

: Giulio Berruti e Nicolò Maltese Gli Spettacolari : Scintilla e Federica Camba

: Scintilla e Federica Camba I Cineasti : Nathalie Guetta e Vito Bucci

: Nathalie Guetta e Vito Bucci I Complici: Dolcenera e Gigi Campanile

Dolcenera e Gigi Campanile I Magici : Jey e Checco Lillo

: Jey e Checco Lillo I Medagliati : Jury Chechi e Antonio Rossi

: Jury Chechi e Antonio Rossi I Primi Ballerini : Virna Toppi e Nicola Del Freo

: Virna Toppi e Nicola Del Freo Le Atlantiche : Ivana Mrázová e Giaele De Donà

: Ivana Mrázová e Giaele De Donà Le Sorelle: Samanta e Debora Togni