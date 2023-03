Pechino Express al via: NOW in offerta a 3€ per il primo mese

Questa sera, in onda su Sky Uno e in streaming su NOW, inizia l’edizione 2023 di Pechino Express, quest’anno condotta da Costantino della Gherardesca ed Enzo Miccio. Per l’occasione, la piattaforma streaming NOW ha lanciato un’offerta allettante: tutti i nuovi clienti possono attivare il Pass Cinema+Entertaniment a 3 euro per il primo mese, anziché 14,98 euro. E non è finita qui.

Riparte Pechino Express: ecco l’offerta di NOW

Nuova coppia di conduttori, anche se “nuova” meriterebbe le virgolette, nuove coppie di concorrenti pronte a infiammare il dibattito televisivo e non (chiedere all’avvocata Alessandra Demichelis), nuova avventura pronta ad emozionare chi vive per il viaggio 365 giorni all’anno. Tutto questo è lo show targato Sky, tutto questo è Pechino Express, giunto quest’anno alla sua decima edizione. Per seguire tutte le nuove puntate non è necessario un abbonamento Sky, dal momento che con il Pass Cinema+Entertainment di NOW puoi seguire Pechino Express in streaming e on demand dove e quando vuoi.

Insieme all’offerta di 3 euro per il primo mese, puoi approfittare di una seconda promo rivolta a tutti i nuovi clienti: 9,99 euro al mese per i primi 6 mesi, offerta che ti fa risparmiare due mesi (30 euro). Il pass Cinema+Entertainment offre il meglio dell’intrattenimento su due schermi in contemporanea, con le serie TV internazionali, gli show televisivi di Sky e i film più attesi.

Non perdere nemmeno una puntata di Pechino Express, a partire dalla prima di stasera: abbonati a NOW a 3 euro per il primo mese o scegli il piano di sei mesi con due che sono in regalo.

