 Le peggiori password da usare nel mondo e in Italia
Scopri quali sono le peggiori password da usare nel mondo e in Italia e verifica tu stesso se devi modificare le tue per evitare pericoli.
Freepik

Scegliere la password è una faccenda seria che purtroppo prendiamo molto alla leggera. Spesso usiamo combinazioni facili da ricordare, per essere più veloci nell’inserimento e nell’accesso, e le condividiamo con altri account e servizi. Ci sono molti utenti che ne hanno solo una per tutto. Peggio ancora se tra queste che usiamo ci sono le peggiori password nel mondo e in Italia.

Le peggiori password in Italia e nel mondo

Partiamo dalle peggiori password in Italia. Sono 15 e se ne usi anche solo una di queste devi subito correre ai ripari, sperando che non sia troppo tardi. Infatti, gli hacker impiegano meno di un secondo per violarle. Quindi la situazione è decisamente seria, una vera e propria emergenza.

  1. 123456 con 46.595 utilizzi e 132.211.338 violazioni
  2. 123456789 con 18.604 utilizzi e 44.509.169 violazioni
  3. 12345678 con 12.221 utilizzi e 41.952.538 violazioni
  4. password con 10.990 utilizzi e 36.037.720 violazioni
  5. 12345 con 6.741 utilizzi e 22.364.607 violazioni
  6. qwerty con 7.822 utilizzi e 19.703.101 violazioni
  7. 000000 con 5.468 utilizzi e 12.491.701 violazioni
  8. qwerty123 con 9.202 utilizzi e 10.470.628 violazioni
  9. Abcd1234 con 7.695 utilizzi e 9.911.639 violazioni
  10. qwerty1 con 10.141 utilizzi e 9.171.812 violazioni
  11. andrea con 6.958 utilizzi e 517.828 violazioni
  12. antonio con 5.510 utilizzi e 366.642 violazioni
  13. juventus con 10.394 utilizzi e 360.065 violazioni
  14. alessandro con 7.493 utilizzi e 181.461 violazioni
  15. ciaociao con 7.011 utilizzi e 181.346 violazioni

Terminiamo ora con le peggiori password nel mondo. Sono dieci, dalle quali tutti devono stare lontani.

  1. 123456 con 3.018.050 utilizzi e 132.211.338 violazioni
  2. 123456789 con 1.625.135 utilizzi e 44.509.169 violazioni
  3. 12345678 con 884.740 utilizzi e 41.952.538 violazioni
  4. admin con 40.324 utilizzi e 36.037.720 violazioni
  5. password con 692.151 utilizzi e 22.364.607 violazioni
  6. 12345 con 395.573 utilizzi e 19.703.101 violazioni
  7. qwerty con 244.879 utilizzi e 12.491.701 violazioni
  8. 1234567890 con 324.349 utilizzi e 10.470.628 violazioni
  9. Password con 95.515 utilizzi e 9.911.639 violazioni
  10. 1234567 con 307.719 utilizzi e 9.171.812 violazioni

Come scegliere una buona password evitando le peggiori

Evitare le peggiori password non è un’opzione bensì una necessità. Come però puoi scegliere una buona password, che sia sicura e difficilmente violabile? Prima di tutto è importante sceglierla lunga. Gli esperti consigliano almeno 16 caratteri tra lettere, numeri e simboli.

Evita di generare password usando l’intelligenza artificiale. Meglio se prendi l’abitudine di utilizzare un buon password manager. Google e Apple mettono a disposizione degli utenti delle ottime soluzioni gratuite che, finora si sono comportate bene. Altrimenti, se preferisci qualcosa di più completo e sicuro potresti optare per NordPass.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.
Fonte: Truffe.net

Pubblicato il 26 set 2025

26 set 2025
