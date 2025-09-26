Le peggiori password da usare nel mondo e in Italia

Scegliere la password è una faccenda seria che purtroppo prendiamo molto alla leggera. Spesso usiamo combinazioni facili da ricordare, per essere più veloci nell’inserimento e nell’accesso, e le condividiamo con altri account e servizi. Ci sono molti utenti che ne hanno solo una per tutto. Peggio ancora se tra queste che usiamo ci sono le peggiori password nel mondo e in Italia.

Le peggiori password in Italia e nel mondo

Partiamo dalle peggiori password in Italia. Sono 15 e se ne usi anche solo una di queste devi subito correre ai ripari, sperando che non sia troppo tardi. Infatti, gli hacker impiegano meno di un secondo per violarle. Quindi la situazione è decisamente seria, una vera e propria emergenza.

123456 con 46.595 utilizzi e 132.211.338 violazioni 123456789 con 18.604 utilizzi e 44.509.169 violazioni 12345678 con 12.221 utilizzi e 41.952.538 violazioni password con 10.990 utilizzi e 36.037.720 violazioni 12345 con 6.741 utilizzi e 22.364.607 violazioni qwerty con 7.822 utilizzi e 19.703.101 violazioni 000000 con 5.468 utilizzi e 12.491.701 violazioni qwerty123 con 9.202 utilizzi e 10.470.628 violazioni Abcd1234 con 7.695 utilizzi e 9.911.639 violazioni qwerty1 con 10.141 utilizzi e 9.171.812 violazioni andrea con 6.958 utilizzi e 517.828 violazioni antonio con 5.510 utilizzi e 366.642 violazioni juventus con 10.394 utilizzi e 360.065 violazioni alessandro con 7.493 utilizzi e 181.461 violazioni ciaociao con 7.011 utilizzi e 181.346 violazioni

Terminiamo ora con le peggiori password nel mondo. Sono dieci, dalle quali tutti devono stare lontani.

123456 con 3.018.050 utilizzi e 132.211.338 violazioni 123456789 con 1.625.135 utilizzi e 44.509.169 violazioni 12345678 con 884.740 utilizzi e 41.952.538 violazioni admin con 40.324 utilizzi e 36.037.720 violazioni password con 692.151 utilizzi e 22.364.607 violazioni 12345 con 395.573 utilizzi e 19.703.101 violazioni qwerty con 244.879 utilizzi e 12.491.701 violazioni 1234567890 con 324.349 utilizzi e 10.470.628 violazioni Password con 95.515 utilizzi e 9.911.639 violazioni 1234567 con 307.719 utilizzi e 9.171.812 violazioni

Come scegliere una buona password evitando le peggiori

Evitare le peggiori password non è un’opzione bensì una necessità. Come però puoi scegliere una buona password, che sia sicura e difficilmente violabile? Prima di tutto è importante sceglierla lunga. Gli esperti consigliano almeno 16 caratteri tra lettere, numeri e simboli.

Evita di generare password usando l’intelligenza artificiale. Meglio se prendi l’abitudine di utilizzare un buon password manager. Google e Apple mettono a disposizione degli utenti delle ottime soluzioni gratuite che, finora si sono comportate bene. Altrimenti, se preferisci qualcosa di più completo e sicuro potresti optare per NordPass.