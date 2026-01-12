La Pen Drive Lexar 64GB in metallo costa solo 9€ su Amazon oggi

La Pen Drive Lexar 64GB è in offerta a soli 9,49 euro su Amazon solo per oggi! Infatti, questa promozione è a tempo. Ciò vuol dire che potrebbe terminare da un momento all’altro. Ecco perché ti consigliamo di fare l’affare prima di tutti e, soprattutto, prima che finisca in sold out. Questa chiavetta USB-A di ultima generazione è stata realizzata completamente in metallo.

I materiali di costruzione la rendono particolarmente resistente in viaggio. Non teme cadute, urti o temperature estreme. Inoltre, il connettore USB-A è totalmente protetto dalla struttura di questa pen drive. In questo modo non può rovinarsi durante il trasporto. Essendo in metallo è anche capace di dissipare il calore prodotto da un eventuale utilizzo intensivo durante un trasferimento di dati.

Il vantaggio di scegliere la Pen Drive Lexar 64GB è la velocità garantita. Grazie alla tecnologia USB 3.2 Gen 1 tutto è più rapido e stabile. Infatti, può raggiungere velocità di lettura fino a 100 MB/s. Davvero ottima per tutti gli utilizzi. La porti con te con tutti i contenuti indispensabili e che devi avere sempre a portata di mano. La connetti ed è subito pronta a funzionare senza alcuna limitazione.

Pen Drive Lexar 64GB: il tuo storage extra immediato

La Pen Drive Lexar 64GB sfrutta il sistema Plug & Play ed è per questo che non necessità di alcun software né driver per il suo funzionamento. La connetti ed è subito pronta all’uso, senza che tu debba fare niente. Compatibile con i maggiori sistemi operativi, puoi sfruttarla con Windows 98 second edition/ NT/ ME/ 2000/ XP/ 7/ 8.1/ 10 e versioni successive. Inoltre, è anche compatibile con Linux e Mac.

Il piccolo anello a supporto della scocca è perfetto per portare la chiavetta sempre con te agganciata a un normalissimo portachiavi. Così non puoi certo dimenticartela ed è sempre pronta all’uso.

Cosa stai aspettando? Aggiungila al carrello con soli 9,49 euro su Amazon.