Pen drive USB 3.0 128GB con Type-C a meno di 20 euro

Quella che vi riportiamo oggi è un’offerta molto interessante su una pen drive da ben 128GB caratterizzata da una versatilità incredibile. Si tratta della Moreslan USB 3.0 3 in 1, una chiavetta in grado di contenere una grossa quantità di dati, adatta a qualsiasi dispositivo.

Chiavetta USB Moreslan USB 3.0 128GB 3 in 1: caratteristiche tecniche

Partendo dal design troviamo un corpo completamente in metallo, così come lo sportello ruotabile che copre una delle interfacce. Questo garantisce una grande robustezza alla chiavetta e protezione per l’attacco quando non è in uso. Inoltre per semplificarne ulteriormente il trasporto, presenta un foro per agganciare la chiavetta ovunque come un normale portachiavi. Il taglio in questione è da ben 128GB sufficiente a contenere qualsiasi tipo di file, dai documenti a foto e video in alta definizione. Che vogliate utilizzarla quindi come archivio, o come espansione ad esempio per un mini PC o una Raspberry, la chiavetta offre un’ottima capacità.

Perché però parliamo di design 3 in 1? La chiavetta supporta ben 3 diverse interfacce USB. La prima è naturalmente quella Type-A per la connessione il PC, con specifica USB 3.0 per un trasferimento rapido. La seconda è quella USB Type-C che rappresenta ormai uno standard per dispositivi mobili e laptop. È possibile quindi collegare la chiavetta direttamente a smartphone e tablet, oltre che naturalmente ai portatili dotati di Type-C, per trasferire i file. Si tratta di una possibilità molto utile soprattutto a fotografi e videografi che possono estrarre foto e video direttamente dai dispositivi con cui sono stati catturati senza la necessità di avere con sé un computer. Infine è presente l’interfaccia micro USB, che seppur tende a lasciare il posto alla Type-C, è ancora ampiamente diffusa.

Grazie al codice sconto JX2FWFB3 da inserire al momento del pagamento, la chiavetta può essere acquistata su Amazon a soli 19,99 euro, con uno sconto di 10 euro sul prezzo di listino.