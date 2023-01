Pendrive USB 3.2 128 GB Kingston: il prezzo crolla

Si chiama Kingston DataTraveler Exodia M e non è la solita pendrive: lo testimoniano il brand eccellente, un’attenzione particolare al design e prestazioni da top di gamma. Oggi la sua versione da 128 GB si trova in forte sconto su Amazon. Vediamo gli aspetti chiave della promozione in corso e perché conviene approfittarne prima del sold out.

L’offerta Amazon su Kingston DataTraveler Exodia M

Il funzionamento si basa sullo standard USB 3.2 per garantire una velocità estremamente elevata nel trasferimento dati, il lettura e scrittura. L’ingombro è di soli 67x22x12 millimetri, il peso si attesta a 10 grammi e l’affidabilità è garantita da un marchio leader nelle soluzioni per lo storage. Compatibile con tutti i sistemi operativi, ha in dotazione un comodo anello che permette di agganciarla al portachiavi. Tutti gli altri dettagli sono consultabili nella descrizione completa.

In questo momento, grazie all’offerta Amazon in corso, hai la possibilità di acquistare la pendrive USB 3.2 da 128 GB della serie Kingston DataTraveler Exodia M al prezzo finale di 11,98 euro, una vera occasione considerando le sue caratteristiche.

La disponibilità è immediata, con spedizione gratis a domicilio in un solo giorni: se la ordini subito entro domani sarà a casa tua.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.