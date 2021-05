Pendrive 3 in 1 da 256GB a meno di 20 euro

In questo articolo vogliamo consigliarvi un’altra chiavetta USB multidispositivo davvero interessante per prezzo e capienza. Stiamo parlando della Y-Disk Pendrive 256GB 3 in 1, che gode di un’incredibile versatilità, utile per qualsiasi esigenza.

Chiavetta Y-Disk Pendrive 256GB: caratteristiche tecniche

La chiavetta ha un corpo completamente in metallo, così come il coperchio ruotabile, in una veste completamente nera. Il coperchio inoltre permette di proteggere una delle due interfacce quando non è in utilizzo. La chiavetta ha infatti due connettori, uno per lato, in modo da poter essere collegata a qualsiasi dispositivo. Da una parte ritroviamo il tradizionale connettore USB 3.0 Type-A per la connessione al PC, che può essere convertito in connettore Lightning per i dispositivi Apple come iPhone o iPad. Dall’altro lato invece troviamo l’ormai immancabile connettore USB Type-C per il collegamento non solo ai PC dotati di tale interfaccia, ma anche su dispositivi come smartphone o tablet.

La capienza, come detto, è di ben 256GB una quantità più che sufficiente a contenere foto, video o un’infinità di documenti. Parliamo quindi di una soluzione decisamente comoda in particolare per chi lavora in mobilità, e desidera avere un archivio capiente e accessibile da qualsiasi dispositivo. Utile, tuttavia, anche a fotografi e videografi, che necessitano di estrarre i dati da dispositivi diversi, e vogliono evitare ingombranti hard disk o laptop. Molto interessante, inoltre, la possibilità di impostare il Touch ID come sistema di protezione, che permette di utilizzare l’impronta digitale da smartphone per accedere al contenuto della chiavetta. Non manca neanche un’applicazione dedicata che permette di gestire la memoria e salvare i dati in cloud.

Il prezzo? Grazie ad un notevole calo di oltre il 20%, la chiavetta è acquistabile su Amazon per soli 17,50 euro.