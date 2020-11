Quanto costa portare sempre con sé i propri file e documenti? Poco, davvero poco, soprattutto spulciando nel catalogo delle offerte disponibili oggi su Amazon dove la pendrive USB 3.0 da 32 GB del marchio FineWish è acquistabile al prezzo di soli 7,19 euro.

Pendrive USB 3.0 da 32 GB a prezzo stracciato

I tempi di attesa per il trasferimento dati sono ridotti rispetto ai modelli USB 2.0 (pur risultando retrocompatibile) raggiungendo una velocità di 80 MB/s il lettura. Garantito il pieno supporto ai computer con sistema operativo Windows e macOS. Il design è quello visibile nelle immagini qui allegate.

Tutto questo in dimensioni davvero ridotte al minimo (7x7x 1 cm, peso 10 grammi) e con un anello che consente di tenere la chiavetta comodamente agganciata al portachiavi. Al prezzo di soli 7,19 euro è un’occasione da non perdere. È solo uno dei tanti sconti già presenti su Amazon in vista del Black Friday che andrà in scena la prossima settimana.