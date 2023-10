Pendrive Kingston 128 GB: il prezzo crolla nella Festa Prime

Progettata per archiviare ogni file in modo sicuro, la pendrive da 128 GB della gamma Kingston DataTraveler Exodia M è oggi in sconto a soli 10,49 euro per la Festa delle Offerte Prime, l’evento organizzato da Amazon e che terminerà a mezzanotte. Non sappiamo quante unità siano in promozione: il consiglio per gli interessati è di non perdere tempo e approfittarne subito, prima di un probabile sold out.

Pendrive Kingston (128 GB) in sconto nella Festa di Prime

Basata sulla tecnologia USB 3.2 Gen 1 per garantire una velocità estremamente elevata nel trasferimento, ha un ingombro davvero ridotto (6,7×2,2×1,2 centimetri) ed è compatibile con tutti i sistemi operativi. Inoltre, grazie all’anello in dotazione, la si può agganciare al portachiavi. Tutti gli altri dettagli sono consultabili nella scheda del prodotto.

Oggi, la pendrive USB 3.2 da 128 GB della gamma Kingston DataTraveler Exodia M è in sconto al prezzo finale di soli 10,49 euro. È inoltre possibile contare sulla disponibilità immediata con spedizione gratis a domicilio in un giorno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.