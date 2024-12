Pendrive Kingston da 128 GB a 10€: l'offerta di Natale

Ideale per portare sempre con sé i propri dati e per archiviare i backup in modo sicuro, la pendrive da 128 GB della gamma Kingston DataTraveler Exodia Onyx è in sconto su Amazon. Puoi approfittare dell’offerta in corso per metterla nel carrello e acquistarla al prezzo stracciato di soli 10 euro. Pensaci: può essere anche un regalo di Natale hi-tech da mettere sotto l’albero, che risulterà utile tutti i giorni a chi lo riceverà.

Kingston DataTraveler Exodia Onyx

È caratterizzata da un design nero, racchiuso all’interno di un involucro compatto ed elegante, con cappuccio removibile per proteggere il connettore. Utilizza lo standard USB 3.2 Gen 1 per garantire prestazioni di alto livello, raggiungendo la velocità di 100 MB/s nel trasferimento dati (in fase di lettura). È compatibile con tutti i device dotati della classica porta rettangolare: computer, lettori multimediali, televisori, sistemi di infotainment a bordo delle auto e così via. C’è anche l’anello di aggancio che permette di appenderla a un portachiavi, per il massimo della comodità. Trovi tutte le altre informazioni che cerchi nella descrizione completa.

Lo sconto è applicato in automatico (non servono coupon o codici promozionali) e ti consente di acquistare la pendrive da 128 GB della gamma Kingston DataTraveler Exodia Onyx al prezzo finale di soli 10 euro. La spedizione è gestita da Amazon attraverso la sua rete logistica.

Se la ordini adesso, entro domani arriverà a casa tua, con la consegna gratuita se hai un abbonamento Prime attivo. Vuoi saperne di più e conoscere il parere di chi l’ha già messa alla prova? Dai uno sguardo alle circa 6.000 recensioni pubblicate sull’e-commerce: il voto medio assegnato è molto alto, superiore a 4 stelle su 5.