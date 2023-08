Meno di metà prezzo per la pendrive Kingston da 128 GB

Best seller della categoria, la pendrive da 128 GB della serie Kingston DataTraveler Exodia è la scelta consigliata a chi vuol portare sempre con sé i propri dati, archiviandoli in un’unità capiente, veloce e sicura. L’offerta in corso oggi su Amazon, con uno sconto del 58%, permette di acquistarla al prezzo finale di soli 8, 39 euro.

Kingston, pendrive 128 GB a prezzo stracciato

Fa uso della tecnologia USB 3.2 Gen 1 (garantendo la retrocompatibilità con USB 2.0) per consentire trasferimenti rapidi in fase di lettura e scrittura, riducendo di conseguenza le attese. Dal punto di vista del design, vale la pena sottolineare la presenza di un anello da agganciare al portachiavi e del cappuccio che protegge il connettore. Per saperne di più consultare la descrizione completa.

Meno di metà prezzo, dunque, per la versione da 128 GB di Kingston DataTraveler Exodia. Al prezzo finale di soli 8,95 euro è un affare da non lasciarsi sfuggire. Non a caso, è il modello più venduto della categoria sull’e-commerce.

Disponendo di un abbonamento ad Amazon Prime è possibile ottenere la spedizione gratuita e la consegna a domicilio entro un paio di giorni al massimo (altrimenti si può iniziare il mese di prova della sottoscrizione a costo zero). Chi decide di effettuare subito l’ordine la riceverà a casa in meno di 48 ore.

