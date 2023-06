La pendrive Kingston da 128 GB è in sconto a € 8,95

La pendrive da 128 GB della linea Kingston DataTraveler Exodia è protagonista in queste ore di uno sconto su Amazon che fa crollare la spesa, rendendola acquistabile al prezzo finale di soli 8,95 euro. Già questo sarebbe sufficiente per spiegare la bontà dell’offerta, considerando l’affidabilità del marchio e il tanto spazio a disposizione per archiviare file di ogni tipo.

Affare a marchio Kingston: la pendrive da 128 GB

Addentrandosi però nelle specifiche si scopre che l’impiego dello standard USB 3.2 Gen 1 (con retrocompatibilità USB 2.0) permette di raggiungere velocità elevate sia durante la lettura che nella scrittura dei contenuti, riducendo così le attese in modo significativo. Merita una citazione anche il design, studiato in modo da poter agganciare l’unità al portachiavi in modo sicuro, mediante l’anello in dotazione, e con un cappuccio che protegge il connettore. Altre informazioni sono riportate nella scheda del prodotto.

Il pratico cappuccio dal design intelligente protegge il connettore USB e i vostri dati. Il cappuccio può anche essere fissato all’asola posteriore, per prevenire il rischio che vada perso.

L’affare di oggi su Amazon permette di acquistare la pendrive da 128 GB della linea Kingston DataTraveler Exodia al prezzo finale di soli 8,95 euro, una spesa davvero irrisoria, considerando la qualità del dispositivo. È la più venduta della categoria e un motivo c’è: quasi 30.000 recensioni positive lasciate da chi ha già avuto modo di sottoporla a un test sul campo e il voto medio che raggiunge 4,5/5 stelle.

Chi ha un abbonamento Prime attivo può inoltre beneficiare della spedizione gratuita con la consegna direttamente a domicilio entro domani: in alternativa è possibile approfittare del mese di prova gratuita. In altre parole, se la ordini subito in meno di 24 ore sarà a casa tua.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.