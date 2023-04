Pendrive Kingston da 64GB a 4,99€? Su Amazon tutto è possibile!

Quello che ti suggerisco in questo è un accessorio estremamente semplice, ma dal prezzo incredibilmente conveniente. Si tratta della pendrive Kingston DataTraveler Exodia Onyx da 64GB, una soluzione piuttosto capiente con un prezzo a dir poco assurdo: solo 4,99 euro. Praticamente regalata!

Pendrive Kingston DataTraveler Exodia Onyx 64GB: caratteristiche tecniche

Kingston DataTraveler Exodia Onyx è un drive flash USB 3.2 Gen 1 che garantisce rapidi trasferimenti per uno storage semplice e senza problemi. Progettato con un compatto ed elegante involucro in nero opaco, il DT Exodia Onyx rappresenta il compagno perfetto per una memorizzazione dei file rapida e sicura.

Il drive DataTraveler Exodia Onyx include anche una validità di cinque anni, con servizio di supporto tecnico incluso, oltre alla ormai celebre affidabilità che caratterizza tutti i prodotti Kingston. Su Amazon, quindi, la Kingston DataTraveler Exodia Onyx da 64GB è disponibile a soli 4,99 euro. Il prezzo è tanto basso quanto assurdo e se siete abbonati ad Amazon Prime può essere vostra in pochi giorni con consegne gratuite.

