Pendrive Lexar (USB 3): qualità TOP, prezzo stracciato

Tanto spazio per l’archiviazione dei file, velocità elevata nel trasferimento dati e affidabilità senza compromessi: la pendrive USB 3.0 da 64 GB del marchio Lexar è proposta in questo momento a prezzo stracciato su Amazon. Un’occasione perfetta per acquistare un dispositivo utile a portare sempre con sé documenti e contenuti.

64 GB e design robusto: super offerta sulla pendrive Lexar

Si arriva a 100 MB/s in fase di lettura e a 30 MB/s in scrittura, per ridurre al minimo le attese durante la copia o lo spostamento. È compatibile con tutti i device provvisti di una porta USB di tipo A (quella tradizionale rettangolare). Nulla è stato lasciato al caso nemmeno in termini di design, con una robusta scocca in lega di zinco e un anello utile per agganciarla al portachiavi. Tutti gli altri dettagli sono consultabili nella scheda del prodotto.

In questo momento hai la possibilità di acquistare la pendrive USB 3.0 di Lexar da 64 GB al prezzo finale di soli 7,99 euro. La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno per gli abbonati Prime: se la ordini subito, domani la starai già utilizzando.

In alternativa, per chi ha bisogno di più spazio, la versione da 128 GB costa solo 15,99 euro. Design e qualità costruttiva non cambiano.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.