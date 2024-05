Pendrive SanDisk 128GB (2-in-1, USB-C USB-A) al minimo storico

Porta sempre con te i tuoi documenti e contenuti, grazie alla pendrive 2-in-1 da 128 GB della gamma SanDisk Ultra Dual Drive Go: oggi la trovi in forte sconto su Amazon. Ha due connettori, uno USB-C per gli smartphone e i tablet, l’altro USB-A per i computer. È al suo prezzo minimo storico.

SanDisk Ultra Dual Drive Go: la pendrive 2-in-1 è in offerta

Funziona con supporto allo standard USB 3.2 Gen 1 per raggiungere una velocità di 400 MB/s in fase di lettura, garantendo così prestazioni elevate e riducendo le attese al minimo indispensabile. La puoi collegare a qualsiasi dispositivo per archiviare dati o riprodurli, come nel caso di foto e video. Il design è pensato per la mobilità, con un guscio che gira e protegge il connettore più piccolo. Vuoi saperne di più? Dai un’occhiata alla scheda completa.

Grazie allo sconto del 26% applicato in automatico, la pendrive 2-in-1 (USB-C e USB-A) da 128 GB della gamma SanDisk Ultra Dual Drive Go può essere tua al prezzo finale di 18 euro nella colorazione è Navagio Bay (quella visibile in queste immagini) o Absinthe Green oppure a soli 17 euro in quella Lavender.

È venduta e spedita da Amazon con la consegna gratuita assicurata già entro domani per gli abbonati Prime che effettuano l’ordine in questo momento. Se non sarai soddisfatto, avrai a disposizione fino a 14 giorni per restituirla chiedendo un rimborso completo. Le recensioni pubblicate da chi l’ha provata sono un plebiscito: oltre 28.700 pareri raccolti e un voto medio pari a 4,5/5 stelle.