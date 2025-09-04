Pendrive SanDisk 2-in-1 da 128 GB per iPhone: CROLLA il prezzo

Progettata per chi ha un dispositivo Apple come iPhone o iPad, la pendrive 2-in-1 da 128 GB della gamma SanDisk iXpand Flash Drive Go è in forte sconto su Amazon. Ha in dotazione un doppio connettore: da una parte Lightning, dall’altra il tradizionale USB Type-A che la rende compatibile con tutto, inclusi i computer desktop e laptop oltre ai lettori multimediali. A testimoniare la qualità del prodotto ci sono oltre 56.000 recensioni pubblicate dai clienti dell’e-commerce, con un voto medio che si attesta a 4,4/5.

SanDisk iXpand Flash Drive Go da 128 GB in sconto

È la soluzione ideale soprattutto per chi desidera liberare spazio sul proprio iPhone: basta collegarla per trasferire foto, video e contatti in modo sicuro, con backup automatico dei contenuti più recenti e persino la possibilità di registrare video direttamente sull’unità, per non riempire la memoria del telefono. Una volta salvati i file, il connettore USB 3.0 consente di spostarli rapidamente sul computer, mentre l’app dedicata di proteggerli con password su iPhone, PC e Mac. Il design richiudibile permette di agganciarla al portachiavi con l’anello dedicato. Fai un salto sulla pagina dell’articolo per altri dettagli.

Invece di pagarla 60 euro come da listino ufficiale, la pendrive 2-in-1 da 128 GB della gamma SanDisk iXpand Flash Drive Go può essere tua al prezzo finale di 43 euro. Non devi inserire codici o attivare coupon: lo sconto è automatico. Considerando l’affidabilità del brand e le sue caratteristiche è un ottimo affare.

Se decidi di acquistarla adesso, arriverà a casa tua (o presso un punto di ritiro a tua scelta) entro domani con la consegna gratis. Amazon si occupa direttamente della vendita e della spedizione, senza passare da intermediari.