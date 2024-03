PenDrive SanDisk 512GB al 27% di SCONTO con le Offerte di Primavera Amazon

Preparati perché in questo momento vedrai una vera bomba per la tua archiviazione in mobilità. Acquista subito la PenDrive SanDisk 512GB Ultra Luxe con velocità fino a 400 MB/s! Oggi la trovi in super promozione. Mettila subito in carrello a soli 50,99 euro, invece di 69,48 euro.

Si tratta di un’occasione imperdibile che trovi su Amazon grazie alla sua Festa delle Offerte di Primavera. Ma devi sbrigarti perché presto inizierà il conto alla rovescia in percentuale per indicare gli ultimi pezzi disponibili. E se sei cliente Prime hai la consegna gratuita inclusa.

PenDrive SanDisk 512GB Ultra Luxe: metallo e velocità al tuo servizio

La PenDrive SanDisk 512GB Ultra Luxe è completamente diversa da tutte le altre chiavette. Essendo realizzata completamente in metallo, è molto resistente e in grado di dissipare il calore generato da un uso intensivo. Infatti, questo dispositivo può raggiungere velocità fino a 400 MB/s.

Inoltre, essendo Plug & Play, la sua tecnologia ti permette di usarla immediatamente non appena la colleghi a un device. Non c’è bisogno di installare software o driver. Dotata di connettività USB 3.2, è anche retrocompatibile con dispositivi di generazione precedente.

Acquista questa PenDrive a soli 50,99 euro, invece di 69,48 euro. Sfrutta questi giorni di Festa delle Offerte di Primavera di Amazon per acquistare a prezzi speciali se sei un cliente Prime. Altrimenti iscriviti subito attivando la tua prova gratuita di 30 giorni. Per te tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro. Trova il prodotto che cerchi tra le tantissime offerte tantissime offerte disponibili in questo momento.