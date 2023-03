Pendrive in sconto su Amazon: 5 modelli da non farsi sfuggire

Tenere sempre con sé una pendrive è una buona pratica che tutti dovremmo far nostra e seguire nella quotidianità. Nonostante oggigiorno lo scambio di dati e documenti avvenga sempre più spesso via cloud oppure tramite email, una chiavetta può tornare utile quando, ad esempio, ci si trova a dover trasferire file di grandi dimensioni o, più semplicemente, quando si desidera riprodurre contenuti multimediali su televisori, lettori o altri dispositivi compatibili. Qui è dove segnaliamo i cinque migliori modelli proposti oggi in sconto su Amazon, prendendo in considerazione altrettanti tagli di memoria, uno per ogni tipo di esigenza.

Affari Amazon: le 5 migliori pendrive in sconto

Partiamo da soli 32 GB per arrivare a ben 512 GB, ma con una differenza di prezzo davvero contenuta grazie alle promozioni dell’e-commerce. Ad accomunarli tutti sono le dimensioni estremamente compatte, tanto da favorire il trasporto in borsa, nello zaino, nella custodia del laptop o addirittura in tasca e agganciati al portachiavi. Ognuno scelga il marchio e il design che preferisce: c’è anche Kingston, leader del mercato per quanto riguarda le soluzioni di storage, una vera e propria garanzia. Eccoli.

Particolarmente interessante quella da 256 GB dotata di connettore Type-C (oltre al tradizionale Type-A) che ne consente l’utilizzo anche su smartphone, tablet e altri device che integrano questo tipo di tecnologia, sempre più diffusa anche sui computer.

Per tutti i modelli elencati, c’è la spedizione gratuita e immediata riservata agli abbonati Prime: se si sceglie di effettuare subito l’ordine, la consegna è prevista entro domani.

