Pendrive USB 3.0 128GB Philips a meno di metà prezzo

Se siete alla ricerca di una buona pendrive, ma vi state perdendo in un mare di chiavette di tutti i tipi, abbiamo un interessante suggerimento per voi. Si tratta della Philips Flash Drive Vivid Edition 128GB, una periferica dalle buone velocità, capiente ed economica.

Pendrive Philips Flash Drive Vivid Edition 128GB: caratteristiche tecniche

Il design è piuttosto interessante, con un coperchio girevole che protegge l’interfaccia quando non è in utilizzo. Questa è una USB 3.0 in grado di offrire velocità di trasferimento fino a 170MB/s. La capienza di 128GB invece garantisce sufficiente spazio per qualsiasi contenuto. Che si tratti di film, musica, foto o valanghe di documenti, c’è abbastanza spazio per tutto. Uno strumento estremamente semplice, quanto efficace per memorizzare e trasportare ogni nostro file.

Non c’è quindi molto da aggiungere. Non si tratta sicuramente di un prodotto di fascia alta indirizzato all’utilizzo professionale, dove la coerenza prestazionale gioca un ruolo fondamentale per l’ottimizzazione della produttività. Rappresenta, però, un ottimo strumento senza enormi pretese, per memorizzare le foto delle vacanze, le presentazioni, o qualche film da godere in compagnia. Una soluzione decisamente compatta e funzionale per la vita quotidiana.

Grazie ad uno sconto di addirittura il 56%, la pendrive è acquistabile su Amazon a soli 16,99 euro con un risparmio di ben 22 euro sul prezzo di listino.