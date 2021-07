Pendrive USB 3.0 da 512GB ultraresistente a meno di 20 euro

Se sei alla ricerca di una soluzione pratica, economica e soprattutto tascabile per salvare foto, video e qualsiasi altro file, abbiamo una soluzione semplicemente perfetta. Stiamo parlando della pendrive Kayboo USB 3.0 da 512GB, una chiavetta di piccole dimensioni decisamente più pratica di un tradizionale HDD.

Pendrive Kayboo USB 3.0 512GB: caratteristiche tecniche

Il design della chiavetta è piuttosto interessante. Si compone di una scocca monoblocco in lega di alluminio, estremamente sottile che non lascia lo scalino tra scocca e connettore USB. Integra inoltre un portachiavi che permette attaccare la pendrive ovunque. La connessione è USB 3.0 il che garantisce buone velocità, con una lettura di 100 MB/s e una scrittura di 50 MB/s. Senza dubbio un’alternativa decisamente più pratica degli ingombranti hard disk o SSD esterni. La capacità di 512GB, infatti, è decisamente generosa e permette di salvare una cospicua quantità di dati anche di grandi dimensioni, come i film ad alta risoluzione.

La chiavetta è plug and play, quindi esattamente come la maggior parte delle memorie flash non necessita di installazione o software di terze parti per essere utilizzata. Basta collegarla ad una qualsiasi porta USB Type-A e sarà pronta all’utilizzo. Naturalmente è retrocompatibile con il precedente standard USB 2.0, ma è ovvio che per ottenere il massimo delle prestazioni la porta USB 3.0 sia indispensabile. Ottimo il grado di protezione, infine, che protegge i propri dati da praticamente qualsiasi danno accidentale. La pendrive resiste ad acqua, polvere, urti, cadute, alte temperature e magnetismo. Insomma, un prodotto efficace da portare in vacanza, senza preoccuparsi dei danni che sabbia ed acqua potrebbero provocare.

Su Amazon, infatti, il taglio da 512GB è disponibile a soli 17,99 euro. È acquistabile anche la versione da ben 1TB a soli 26,99 euro.