Pendrive USB ISUPERABILE: 64 GB di spazio con USB 3.0 (-55%)

Acquista al volo questa pendrive firmata SanDisk che non si fa mettere i piedi in testa da nessuno. In offertissima a metà prezzo su Amazon, la fai diventare tua con solamente 14,90€ e non te ne separi più. Spazio a volontà, velocità incredibili per un utilizzo che non conosce limiti.

Pendrive SanDisk e quando te ne separi più

Semplicissima ma dall’aspetto premium questa chiavetta USB di SanDisk non teme niente e nessuno. Non fa niente se sei disordinato o se sei poco attento. Grazie al suo occhiello incorporato te la attacchi ovunque vuoi così non la perdi di vista e, soprattutto, non la rovini neanche se ti ci impegni.

Ha tutto quello che ti serve per utilizzarla quotidianamente senza mai problemi. Come ti ho già detto, ti mette a disposizione 64 GB di spazio che sono praticamente un colosso per un utilizzo quotidiano. Tra musica, foto, video, film e documenti ci puoi salvare sopra la tua esistenza. Poi metti che con l’USB 3.0 tocchi le velocità più elevate, a passare tutto da una parte all’altra ci impieghi i secondi che conti su una mano.

Ovviamente te la consiglio non soltanto per l’ottima offerta in corso, ma anche perché è compatibile sia con Windows che MacOS e Linux così non devi preoccuparti di nulla. Tu la connetti e poi fa tutto lei da sola.

